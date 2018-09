Von Willi Berg

Mannheim. Bereits seit Anfang Juni verhandelt das Mannheimer Landgericht in dem sogenannten "Maisfeld-Fall". Am heutigen Mittwoch wird nun das Urteil verkündet. Die Angeklagten sollen zwei Ehepaare in ihren Häusern in Mannheim und Bad Dürkheim überfallen haben. In der Pfalz raubten die beiden mutmaßlichen Haupttäter im März 2016 rund 90.000 Euro sowie Schmuck und Waffen. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus.

In Mannheim-Sandhofen ging der Überfall auf einen Unternehmer fünf Monate später schief. Dieser warf dem bewaffneten Räuber einen Wohnzimmertisch entgegen. Der 44-jährige Deutsche suchte daraufhin das Weite - verfolgt von dem Hausbesitzer und dessen Nachbarn. Mehrfach schoss der Flüchtende in Richtung der beiden Männer.

Schließlich versteckte er sich in einem Maisfeld, wo ihn Polizisten aufspürten. Es kam zu einem Schusswechsel. Der Mann wurde von Kugeln in die Beine getroffen und festgenommen. Zwei Mitangeklagte, die vor dem Haus gewartet haben sollen, wurden Wochen später festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat für den 44-jährigen Schützen unter anderem wegen Mordversuchs 15 Jahre Haft gefordert - mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Der frühere Rocker hat bereits rund ein Drittel seines Lebens hinter Gittern verbracht. Mitangeklagt sind ein früherer Fallschirmspringer der Bundeswehr sowie ein italienischer Kellner. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat für den Ex-Soldaten zehn, für den Kellner fünf Jahre Haft gefordert. Für die Verteidigerinnen ist der Beweis für die Schuld ihrer Mandanten nicht zweifelsfrei erbracht.