Mannheim. (U.W.) Im Rausch soll ein 53-Jähriger versucht haben, seine Mutter zu erschlagen. Bei seiner Festnahme zeigte er sich enttäuscht, dass die 81-Jährige überlebt hat. Seit Mittwoch muss sich der Diplom-Betriebswirt wegen versuchten Totschlags verantworten. Er habe keine Erinnerung an die Tat und könne sich diese auch nicht erklären. "Das ist mir ein Rätsel", sagte der Angeklagte zum Prozessauftakt vor dem Mannheimer Landgericht.

Das Opfer lebte mit dem Sohn in einer gemeinsamen Wohnung in Brühl. Laut Anklage gerieten beide am Neujahrsabend 2019 in Streit. Der Sohn habe die alte Frau die Treppe heruntergeschleift und mit einem Gummihammer und Fäusten auf sie eingeschlagen, weil er sie für einen Stasi-Spitzel gehalten und sich von ihr verfolgt fühlte, sagte Oberstaatsanwalt Peter Lintz.

Er habe seine Mutter im Streit erschlagen, erklärte der Mann einem Polizisten am Tatort. Doch die Seniorin war nicht tot, sondern schwer verletzt. Darüber war ihr Sohn keineswegs erleichtert. "Ich habe es nicht geschafft. Die Hexe lebt noch", sagte er zu einem Beamten. Der Mann habe seine Mutter wohl abgrundtief gehasst, so der 21-Jährige als Zeuge. Die Frau erlitt durch die brutale Attacke unter anderem eine Gesichtsfraktur. Auch gegenüber einer Rechtsmedizinerin zeigte sich der Angeklagte enttäuscht, dass die Mutter noch lebte. "Schade, sehr schade. So habe ich mein Werk nicht vollendet", soll er gesagt haben. Und: Die Mutter sei bei einer "Stasibespitzelung" beteiligt und habe "den Tod verdient".

Wer den Angeklagten vor Gericht erlebt, kann kaum glauben, dass er zu einem solchen Hass fähig ist. Mehrfach ist der 53-Jährige den Tränen nahe. Was er getan habe, sei für ihn "schrecklich". Seit dem Tod des Vaters habe er die an Krebs erkrankte Mutter gepflegt und ihr den Haushalt geführt. "Für mich eine Selbstverständlichkeit", so der 53-Jährige. Das Weihnachtsfest und Sylvester hätten beide "harmonisch verbracht".

An Neujahr sahen sie gemeinsam den Fernsehgottesdienst an und besuchten das Grab des Vaters, berichtete der Sohn. Nach der Rückkehr habe er mit einen Freund telefoniert. Was später in der Wohnung geschah, daran habe er "keine Erinnerung", versicherte er. Warum er den Hammer aus dem Keller geholt habe, wisse er nicht. Ebenso wenig, wie er auf die "unsägliche Geschichte" mit der Stasi gekommen sei.

Einige Stunden nach der Tat wurde bei ihm eine Blutalkoholkonzentration von 2,55 Promille festgestellt. Betrunken wirkte er bei seiner Festnahme offenbar nicht. Ein Indiz dafür, dass er Alkohol gewöhnt ist. "Er machte einen fitten Eindruck", berichtete ein Polizist. Der Mann habe weder gelallt, noch sei er gewankt. Jedoch habe er auf den Beamten "emotional verwirrt" gewirkt.

Zu Beginn des Prozesses gab der Vorsitzende Richter einen rechtlichen Hinweis. Demnach könnte sich der Angeklagte vorsätzlich oder fahrlässig durch einen Vollrausch in einen Zustand der Schuldunfähigkeit gebracht haben. In diesem Fall könnte er nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt werden. Es war nicht der erste Vollrausch im Leben des Angeklagten.

Er habe bereits wiederholt "Filmrisse" gehabt, berichtete er. Schon als Jugendlicher habe er sich bis ins Koma gesoffen. Im Jahr vor der Tat habe er "schwarze Spinnen" an den Wänden gesehen und "an meinem Verstand gezweifelt". Aufhören zu trinken, vermochte er jedoch nicht. "Ich habe die Problematik verleugnet."

Über seine Eltern berichtete er nur Gutes. Das Verhältnis sei "prima" gewesen. "Ich habe eine schöne Kindheit gehabt." Ihm und seinen Geschwistern sei es "gut gegangen". Als sein Lebenspartner im Mai 2015 starb, sei dies ein "Schlag ins Kontor" gewesen. Im Herbst des gleichen Jahrs erkrankte die Mutter an Krebs.

Die sei "eine unglaubliche Frau" und ein "Stehaufmännchen", sagte ihr Sohn. Das mag so gar nicht passen zu dessen Äußerungen direkt nach der Tat. Die alte Dame wird nicht vor Gericht aussagen, da sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht. Für den Prozess sind fünf Tage anberaumt. Das Urteil ist für Anfang September geplant.