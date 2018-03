Mannheim. (gol) Der Science-Fiction-Film "2022...die überleben wollen" erzählt von einer Erde, die durch Umweltverschmutzung, Waldsterben und gigantische Überbevölkerung vollständig zerstört ist. Menschen, die das nicht mehr ertragen, können sich einschläfern lassen. Zuvor allerdings dürfen sie auf einer großen Leinwand noch einmal herrliche Naturaufnahmen aus einer vergangenen Zeit sehen. Beim Jahr der Apokalypse haben sich die Autoren des Streifens aus den 1970er-Jahren offensichtlich geirrt. Aber die Zuschauer in der gut gefüllten SAP-Arena werden bei den Aufnahmen aus der BBC-Serie "Planet Erde II" unweigerlich damit konfrontiert, wie schön Natur sein kann, wenn sie unberührt von menschlichem Profitstreben bleibt.

Und die Szenen, die 100 Kamerateams global eingefangen haben, bleiben in der Erinnerung haften. Wenn eine jungen Meerechse auf Galapagos vor blitzschnellen Nattern um ihr Leben rennt, stockt den Zuschauern der Atem. Die mutigen Pinguine, die beim Sprung vom Felsen Kopf und Kragen riskieren, um ihre Nachkommen füttern zu können, erhalten ebenso frenetische Applaus wie die starke Giraffe, die einem Löwenrudel in den Namibwüste trotzt. Das Publikum ist berührt und liebt es unüberhörbar, wenn David gegen Goliath gewinnt. Es lacht, wenn sich ein Bär zur präzise gesetzten Musik des 80-köpfigen The City of Prague Philharmonic Orchestra am Baum scheuert. Es staunt über die Aktivität, die ein Faultier entwickelt kann, wenn der Lockruf des Weibchens erschallt. Und es zittert mit der Mama-Maus, die auf der Wiese unter größten Gefahren Nahrung für ihren Nachwuchs sammelt.

Mehr als ein Dutzend kurze Sequenzen aus vielen Stunden Filmmaterial bieten eine Mischung aus Entspannung, Dramatik und Witz. Köstlich, die Diebestouren der pfiffigen Affen in Indien. Eine aussterbende Gattung erhält sogar zwei Leinwand-Auftritte. Die Indris aus Madagaskar. Einerseits, weil sie wirklich ganz besondere Lebewesen sind. Andererseits weil ihr Lebensraum immer kleiner wird, denn eine Million Hektar Regenwald werden auf der afrikanischen Insel pro Jahr gerodet. Der neue Moderator der Show, ZDF-Naturfilmer Dirk Steffens, liefert zwischen den einzelnen Sequenzen notwendige Hintergrundinformationen. Seinem Ruf als Umweltaktivist wird er leider nicht gerecht. Ein bisschen mehr Mut zur Aufklärung hätte zuweilen nicht geschadet.

Am Ende bleiben Bilder im Gedächtnis haften, die man so schnell nicht vergisst. Und vielleicht doch bei dem einen oder anderen die Furcht vor einem Zukunftsszenario, das Astrophysikgenie Stephen Hawking einmal so beschrieb: "Wenn die Menschheit in dem Tempo weiter macht wie bisher wird die Erde bis 2500 nicht mehr bewohnbar sein".