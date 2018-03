Mannheim. (alb) Ein Polizist hat bei einem Einsatz im Mai 2017 einen gefesselten Mann in einem Getränkemarkt in der Mannheimer Neckarstadt geschlagen. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen die am Einsatz beteiligten Beamten eingestellt. Das teilte die Behörde jetzt mit. Die Ordnungshüter erschossen damals außerdem einen Hund.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim konnte anhand der vorhandenen Videoaufnahmen und Zeugenaussagen nicht festgestellt werden, dass ein Faustschlag oder Stoß in die Rippen erfolgt war, wie der Anzeigeerstatter behauptete. Zudem könnten die von dem beschuldigten Polizisten eingeräumten Schläge mit der flachen Hand auf den Hinterkopf nicht als körperliche Misshandlung des Mannes gewertet werden. Die Vorwürfe gegen die Beamten waren nach einem Einsatz in der Nacht auf den 8. Mai erhoben worden. Die von einer Sicherheitsfirma zu einem vermeintlichen Einbruch gerufenen Polizisten trafen vor Ort auf einen Mann, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen knurrenden Schäferhund am Halsband hielt. Der Mann sei aufgefordert worden, das Tier anzuleinen und vor die Tür zu treten.

Nachdem er erschienen war, drängte jedoch der Hund ebenfalls nach draußen und lief zwischen den Einsatzkräften umher. Der unruhig gewordene Vierbeiner habe plötzlich einen Polizisten in den Unterarm gebissen, der aufgrund der Dienstkleidung aber nur leicht verletzt wurde. Der zweijährige Rüde habe von ihm abgelassen und sich anschließend in den Unterarm eines weiteren Beamten verbissen, der erheblich verletzt wurde.

Das Tier ließ sich nicht bändigen und setzte zu einem erneuten Angriff auf die Polizisten an. Daraufhin gaben laut Staatsanwaltschaft zwei Beamte Schüsse auf den Schäferhund ab, um eine weitere Gefahr von sich und den Kollegen abzuwenden. Währenddessen war sein Herrchen mit Handschellen fixiert worden. Ein Polizist habe dem Mann vorgeworfen, den Hund nicht angeleint oder in der Lagerhalle zurückgelassen zu haben.

In der Folge versetzte dieser Beamte dem Gefesselten zunächst im Hof des Anwesens und später im Eingangsbereich des Firmengeländes mit der Hand insgesamt zwei Schläge gegen den Hinterkopf, so die Anklagebehörde. Der Einsatz hatte Diskussionen über die Verhältnismäßigkeit ausgelöst.

Wie sich herausstellte, gehörten der Hundehalter und ein weiterer festgenommener Mann zur Familie des Getränkemarktbetreibers und waren somit keine Einbrecher. Beide hatten in der Lagerhalle übernachtet, nachdem es dort zu mehreren Diebstählen gekommen war.