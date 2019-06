Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Mitten auf einem umfriedeten Kirchhof in Straßenheim im Stadtteil Wallstadt steht die Magdalenenkapelle - das älteste sakrale Gebäude Mannheims. Der einzige vollständig erhaltene mittelalterliche Bau der Stadt zeichnet sich durch einen besonderen Stilmix aus Gotik und Barock aus. Die Kapelle ist im Besitz des Landes Baden-Württemberg, das nach mehreren Anläufen nun die umfassende Sanierung in Angriff nehmen will.

Die Idylle der kleinen Kirche wird schon lange durch zahlreiche Schäden getrübt, die an der Substanz nagen. Das Mauerwerk weist Risse auf, und eindringende Feuchtigkeit hat das Walmdach und den Glockenturm beschädigt. Außen wie Innen bröckelt der Putz von den Wänden, und am Altar löst sich Farbe.

Aufgrund fehlender Mittel wurde die vom Land zunächst für 2017 geplante Sanierung mehrfach aufgeschoben. Im Februar 2019 sagte man die für April anberaumten Arbeiten dann erneut ab. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch ebenso kurzfristig wieder gewendet, da die für die Sanierung zuständige Vermögen und Bau Baden-Württemberg aus dem Bauhaushalt Geld erhalten hat.

Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) beteiligt sich an der 320.000 Euro teuren Maßnahme. Die Mittel stammen aus einer Mannheimer Stiftung, die aufgelöst wurde und ihr Geld zweckgebunden zur Sanierung von Mannheimer Objekten an die DSD übertragen hatte. "Zahlreiche Prüfungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass 75.000 Euro in die Magdalenenkapelle fließen", sagt SPD-Stadträtin Helen Heberer in ihrer Funktion als zuständige Ortskuratorin der DSD.

Die Stiftung erklärt, eine Förderung sei immer auch Anerkennung von beispielhaftem Bemühen der Eigentümer, Fördervereine, Kommunen und Kirchengemeinden um ihr jeweiliges Denkmal. Für die Sanierung der Magdalenenkapelle hat sich der im Oktober 2015 gegründete Freundeskreis eingesetzt. Dort freut man sich über die guten Neuigkeiten. "Wir sind ja fest davon ausgegangen, dass die Sanierung dieses Jahr stattfindet und hatten daher keine Veranstaltungen geplant", berichtet Carmen Müller vom Freundeskreis.

Taufen und Hochzeiten hatte die seit 1913 pastoral zuständige Christ König-Pfarrei in Mannheim-Wallstadt für das laufende Jahr ebenfalls komplett gestrichen. Auf den nun feststehenden neuen Zeitplan haben beide prompt reagiert. Nachdem verbindlich feststand, dass im Herbst die ersten Arbeiten an Fundament und Mauerwerk beginnen und der Hauptteil der Sanierung ab März 2020 stattfindet, disponierten sie um.

"Wir können kurzfristig ein reduziertes aber sehr besonderes Programm anbieten", sagt Müller. Die Rede ist von vier Benefizkonzerten unter dem Titel "Erst Klassisch - Kammermusik von Barock bis Romantik". Bei den Konzerten wirkt das Nationaltheater Mannheim mit. Die erste Veranstaltung findet bereits am 16. Juni statt, die anderen drei am 14., 21. und 28. Juli. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um Spenden.

Das Pfarrbüro Christ König nimmt zwischenzeitlich auch wieder Terminanfragen für Taufen und Hochzeiten an. Bei den regelmäßigen Sonntagsöffnungen von 15 bis 17 Uhr informieren Mitglieder des Freundeskreises zudem ehrenamtlich über die Bau- und Kulturgeschichte der Kapelle. Deren Grundsubstanz stammt aus dem 13. Jahrhundert. Dabei soll es sich zunächst um eine einfache Holzkirche gehandelt haben. Urkundlich belegt ist, dass am 31. Dezember 1408 Amalie Meza von Neuburg, Witwe des Diether von Handschuhsheim, für die Gemeinde in Straßenheim eine eigene Pfarrei samt Kapelle zur heiligen Maria Magdalena stiftete. Im 16. Jahrhundert wurde aus dem Gotteshaus dann eine lutherische Kirche, die auch Protestanten aus Ladenburg nutzten.

Ab 1665 nahmen die Katholiken die Kapelle wieder ein. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg blieb Straßenheim zwar unzerstört, aber die Bevölkerung schrumpfte stark. Auch der Pfarrer kam ums Leben, und der Pfarrdienst wurde auf den Geistlichen von Ladenburg übertragen. Die barocke Ausstattung der Kirche geht zurück auf ihre Renovierung Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Inneren des marmorierten Altars verbirgt sich ein älterer Altar aus grob behauenem Sandstein. Die letzte größere Sanierung der Magdalenenkapelle fand 1955 statt.