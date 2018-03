Mannheim. (RNZ) Die ehrwürdigen Bäume sind in farbiges Licht getaucht, heben sich violett, grün oder weiß vom dunklen Nachthimmel ab. Auf Wegen und Brücken erstrahlen Bilder, mit Scheinwerfern werden Ornamente und Figuren projiziert. Die "Winterlichter" lassen ab Samstag, 20. Januar, im Mannheimer Luisenpark eine fantastische Welt aus Lichtern entstehen.

Zum vierten Mal findet das Lichtspektakel statt. Verantwortlich für die Kunst aus Licht und farben ist erneut Illuminator Wolfgang Flammersfeld - und er hat wieder einige Neuigkeiten auf Lager. Wenn gegen 18 Uhr die Dunkelheit hereinbricht, werden die Baumkronen und dichten Sträucher, die Statuen, die Gegend um Brunnenlandschaft und unteren Gebirgsbach sowie die Uferregionen des Kutzerweihers rund um die Seebühne kreativ in Szene gesetzt.

Auch für Bewegtbilder und musikalische Untermalung hat Flammersfeld gesorgt: Fliegende Gegenstände, Glitzerndes, Projektionen auf Wänden und Wasseroberflächen und viele Fantasiefiguren sind im Luisenpark zu sehen. Der Lichtkünstler stellt sich bei seiner Arbeit stets genau auf die jeweilige Szenerie ein und erschafft in nächtelanger Erprobung neue, einzigartige Objekte. Auch für den Essener Grugapark und im Palmengarten Frankfurt hat er Lichtkonzepte entwickelt.

Die Lichtroute im Luisenpark führt links des Haupteingangs in zwei großen Kreisen um den Heinrich-Vetter-Weg und um den nördlichen Teil des Kutzerweihers. Von der großen Wiese gegenüber dem Pflanzenschauhaus aus führt der Weg über die Doppelbrücke in diesem Jahr Richtung Fernmeldeturm, vorbei an der Klangoase bis ans nördliche Ende des Kutzerweihers und diesseits wieder zurück Richtung Haupteingang. Eine Station, an der es Getränke, kleine Gerichte und heiße Suppe gibt, befindet sich an der Brunnenlandschaft.

Zur Eröffnung am Samstag, 20. Januar, gehen um 18 Uhr im Luisenpark die Lichter an. Die allabendliche Illumination ist bis 25. Februar zu sehen. Wer eine Jahreskarte besitzt, erhält ermäßigten Eintritt zu der Lichtkunstschau.

Info: Die Winterlichter sind von Sonntag bis Donnerstag von 18-21 Uhr sowie Freitag und Samstag von 18-22 Uhr zu sehen. Geeignete Eingänge: Haupteingang Theodor-Heuss-Anlage 2 und Fernmeldeturm.