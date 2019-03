Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Kandelaber, Saucieren, Etageren, Terrinen, Teller und Besteck aus kostbarem Silber - reich verziert mit Ornamenten und fein ausgearbeiteten Putten: Die opulent eingedeckte Tafel im ehemaligen Ersten Vorzimmer des Kaiserlichen Quartiers gehört zu den besonderen Schätzen im Mannheimer Barockschloss.

Funkeln und glänzen soll das Service daher wie zu Zeiten von Großherzog Ludwig. Eigentlich. Doch das badische Hofsilber, das im Auftrag von Großherzog Ludwig von Baden zwischen 1823 und 1838 vom berühmten Silberschmied Jean-Baptiste-Claude Odiot in Paris hergestellt und anschließend um einig Stücke aus den Pforzheimer und Karlsruher Hofsilberwerkstätten ergänzt wurde, hat sich nach seiner aufwendigen Reinigung im Jahr 2013 erneut schwarz verfärbt. "Wesentlich schneller als vermutet", wie Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, bedauert. Ob es dafür eine äußere Ursache gibt, weiß im Moment niemand so ganz genau.

Da Silber üblicherweise auf Schwefelverbindungen reagiert, tippten die Restauratoren zunächst darauf, dass die Verfärbung mit der Raumluft zu tun haben könnte. Messungen durch das Fraunhofer Institut ergaben jedoch: Die Luft im Schloss ist rein. Liegt es also vielleicht an der Beschaffenheit des Hofsilbers selbst? "An sich ist das Ansetzen von Patina nur optisch unschön. Denn eigentlich handelt es sich um ein Qualitätsmerkmal, das Hinweis gibt auf die Reinheit des Materials", erläuterte Restaurator Werner Hiller-König.

Daher ließ man vom Mannheimer Labor des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie die Silberlegierung der Serviceteile bestimmen. Und siehe da, mittels Röntgen-Fluoreszensanalysator wurde ermittelt, dass die Stücke aus französischer Herkunft einen extrem hohen Silbergehalt von 95 bis 98 Prozent aufweisen. Und genau diese Teile des Services sind deutlich erkennbar dunkeler verfärbt als die Vasen, Kerzenleuchter und Bestecke aus den deutsch-badischen Werkstätten mit "nur" 85 Prozent gemessenem Feinsilbergehalt.

Den Experten kommt es durchaus gelegen, dass das kostbare Hofsilber zusammen mit den übrigen Einrichtungsgegenständen der Beletage nun für rund ein Jahr ins Depot nach Karlsruhe wandert, da im Schlossmuseum die Klimatechnik komplett saniert wird. Vielleicht war es ja die Klimaanlage, auf die das Silber so empfindlich reagiert hat. "Wir werden es in den nächsten Monaten ebenso herausfinden wie nach geeigneten Schutzmaßnahmen suchen", ist sich Hörrmann sicher. Denn eins sei auch klar: Das aus 130 Teilen bestehende Service, von dem jedes einzelne Stück mit badischem Staatswappen mit Krone geschmückt ist, soll weder dauerhaft eingelagert noch unter einer überdimensionalen Vitrine präsentiert werden. "Zumal letzteres statisch ein Problem und optisch auch nicht schön wäre", meint der Restaurator.

Derzeit überlege man, die kostbaren Stücke einzeln mit einer Schutzschicht zu überziehen. Einer natürlichen Patina, wie er sagt. "Vielleicht helfen neue Erkenntnisse aus der Nanotechnologie". Kontinuierliches Polieren in kurzen Intervallen sei nicht die Lösung, da mit jedem Putzvorgang ein Materialverlust einhergeht. Dies sei nicht zu verantworten, weil man das badische Hofsilber als Teil des kulturellen Erbes zwar öffentlich zeigen wolle, aber eben auch für künftige Generationen dauerhaft erhalten müsse, begründet Hörrmann die Suche der Fachleute nach einer geeigneten Substanz, die zum Schutz auf die Silberoberflächen aufgetragen werden kann.

Info: Das Schlossmuseum ist aufgrund der Sanierungsarbeiten bis Januar 2020 geschlossen.