Fast so gut wie die Originale: Die Revue-Hauptdarsteller sangen und tanzten sich in die Herzen der zumeist weiblichen Gäste im Mannheimer Rosengarten. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Gut 20 Jahre ist es her, da sorgten Boybands wie Take That, N’Sync oder die Backstreetboys bei ihren Auftritten für frenetisches Geschrei und haufenweise Ohnmachtsanfälle bei ihren weiblichen Fans. Die sind mittlerweile älter geworden, erinnern sich aber gern an ihre Teenie-Idole zurück. Die Revue von Comedian Thomas Hermanns "Boybands Forever" tut genau das - allerdings hat seine Hommage durchaus einen ironischen Aspekt. Doch das störte das Publikum im Mannheimer Rosengarten, zum Großteil Frauen, nicht im mindesten.

Die Revue zeigte in mehreren Akten den kometenhaften Aufsteig und Fall - bei den Boybands gleichbedeutend mit Trennung - einer Boyband. Das Erfolgsrezept stellte Moderator Ole Lehmann vor: Es müssen fünf Jungs sein, die verschiedene Archetypen symbolisieren, beispielsweise den Schwiegermutter-Liebling, den Kumpel oder den gefährlichen Draufgänger. Bands wie Take That oder die Backstreet-Boys haben genauso funktionierte, andere versuchten, das zu kopieren, und hatten keinen Erfolg, wie beispielsweise Touché. Auch die Boyband der Revue bestand aus fünf jungen, attraktiven Männern, die so ziemlich alle weiblichen Vorlieben abdeckten. Doch wie bei den erfolgreichen Boybands stellte sich schnell heraus, dass sie nicht nur niedlich aussehen, sondern auch überaus gut tanzen und singen können. Angelehnt an die Original-Outfits und -Choreografien präsentierten Josh Randall, Christopher Haul, Robbie Culley, David Lei Brandt und Hector Michell-Turner die großen Hits der Boyband-Ära. Da hielt es die weiblichen Besucher nicht lang auf ihren Sitzen. Nach einem kurzen Schreitest von Ole Lehmann war auch klar: Die Backstreet-Boys-Fraktion war überaus stark vertreten.

Nachdem die Jungs auf der Bühne gecastet waren, kam der erste Videodreh - natürlich mit reichlich Wasser. Da wurden Erinnerungen an die Songs "Back for Good" oder "Quit playing Games with my Heart" wach. Die Revue verschwieg auch nicht, dass so mancher zu Drogen griff oder in die Depression verfiel. Doch vor allem ging es bei "Boybands Forever" um das Zelebrieren des Boyband-Kults und das Abtanzen zu den eingängigen Liedern. Ein Heidenspaß. Wer es verpasst hat, bekommt eine zweite Chance: "Boybands Forever" kommt am 9. November erneut in den Mannheimer Rosengarten.