Talent am Herd: Dominik Geis setzt seine Lehre bald in Hamburg fort. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wer kochen kann, der kann auch die Küche putzen", sagt Dominik Geis zu Tim Mälzers Küchenchef in der Hamburger "Bullerei", als der ihn in den Feierabend schicken will. Geis hat in diesem Moment keine Ahnung, was dieser Satz bewirken wird. "Nach dem Aufräumen wurde ich ins Büro gerufen und gefragt, ob ich dort meine Ausbildung zum Koch weitermachen will", sagt der junge Mannheimer.

Das Zimmer in einer WG ist bereits gefunden. Am 25. Juli werden die Koffer gepackt, und ab 1. August wird der Azubi das zweite und dritte Lehrjahr in dem bekannten Restaurant des prominenten Fernsehkochs im Hamburger Schanzenviertel absolvieren. Ziemlich Glück gehabt, oder? "Nein", antwortet der 18-Jährige ohne zu zögern. In erster Linie komme es auf die eigene Einstellung an. Auf die Ziele, die man sich steckt, und die Chancen, die man ergreift. Trotz seines jungen Alters weiß er, wovon er spricht. Denn vor zwei Jahren sah die Welt noch ganz anders aus.

"Als ich Dominik das erste Mal getroffen habe, hatte er wenig Zutrauen zu sich selbst", erinnert sich André Brehm, Küchenmeister und Ausbilder im Bereich Ernährung an der Mannheimer Justus-von-Liebig-Berufsfachschule. Das familiäre Umfeld ist so schwierig, dass Dominik ins Heim muss. Seine Eltern sind ihm aufgrund ihrer eigenen Probleme beim wichtigen Übergang von der Schule in den Beruf keine Hilfe.

Den Werkrealschulabschluss schafft er mehr schlecht als recht. Ein Ausbildungsplatz ist nicht in Sicht. Er kommt an die Justus-von-Liebig-Schule "Wer dort dann mir in die Finger gerät, muss in die Gastronomie", erzählt Brehm und lacht. Auch für Dominik heißt es "Ab in die Küche!" Dem kommt das gar nicht so ungelegen. "Gekocht und gegessen habe ich schon immer gerne", sagt der junge Mann, der sich schnell in der Lehrküche wohlfühlt und zusehends an Selbstsicherheit gewinnt. Den geforderten Praktikumsplatz organisiert er sich selbst und präsentiert sich dort so überzeugend, dass er anschließend einen Ausbildungsvertrag bekommt. "Obwohl der Chef eigentlich gar nicht vorhatte, auszubilden", erinnert sich Dominik Geis. Während eines Kurzurlaubs in Hamburg erwähnt er eher beiläufig einer Bekannten gegenüber, dass das Leben ohne Kochen doch irgendwie langweilig sei. "Carla hat mich dann kurzerhand mit zur ,Bullerei’ genommen, wo sie arbeitet", erzählt Geis.

Der Azubi erhält unkompliziert die Möglichkeit, Küche und Küchenteam kennenzulernen. "An einem Tag kam Tim Mälzer rein und brauchte einen bestimmten Teig, den ich dann nach seinen Anweisungen hergestellt habe", sagt er. Der junge Mann fällt auch dem Küchenchef positiv auf, und Dominik Geis reist mit der Zusage für einen Ausbildungsplatz zurück nach Mannheim.

André Brehm freut sich über die Entwicklung seines Schützlings. "Dominik ist zu einem jungen Mann mit viel Engagement und Eigenmotivation gereift", sagt er anerkennend. Dafür spreche auch, dass er parallel zur eigentlichen Lehre die Zusatzausbildung zum vegan-vegetarischen Koch aufgenommen habe, die die Mannheimer Berufsfachschule als einzige in Baden-Württemberg anbietet.

Geis kann es kaum erwarten, bald Teil des Küchenteams von Tim Mälzer zu sein. Doch er ist auch seinem jetzigen Ausbildungsbetrieb dankbar: "Im ersten Lehrjahr habe ich viel gelernt. Nicht nur über den Umgang mit den unterschiedlichen Küchengeräten, sondern auch über die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Jeder Handgriff muss sitzen, wenn man als Team funktionieren will."

Im zweiten Lehrjahr werde es deutlich mehr "zur Sache" gehen. "Der Welpenschutz fällt weg", weiß Geis. Er muss lernen, schnell und exakt auf den Punkt zu kochen, um dann im dritten Lehrjahr das Ganze weiter zu verfeinern, Gerichte selbst zu "erfinden" und Menüs zusammenzustellen. "Irgendwann einmal will ich mein eigenes Restaurant aufmachen, davor ein paar Jahre in der Schweiz arbeiten", sagt er und schmiedet bereits Zukunftspläne.