Mannheim. (pol/mare) Eine Frau hat am Samstagmorgen zwei Polizisten am Mannheimer Hauptbahnhof verletzt. Wie die Beamten mitteilen, biss sie einem der Ordnungshüter in den Arm.

Aber von vorne: Gegen 9 Uhr hörten zwei Beamte einen lauten Schrei von der Straßenbahnhaltestelle auf dem Vorplatz. Als sie nachsehen wollten, bemerkten sie eine Frau, die aufsprang und versuchte, schnell wegzulaufen.

Die Polizisten forderten sie auf, stehenzubleiben. Das ignorierte die Mannheimerin aber. Als einer der Beamten sie am Arm festhielt, schlug sie ihm gegen die Brust und biss ihm in den Unterarm.

Also wendete nun auch die Polizisten Gewalt an: Sie brachten die 46-Jährige zu Fall und fesselten sie. Die Frau musste mit zur Wache. Doch auf dem Weg dorthin wehrte sich die Frau weiterhin - ein anderer Polizist wurde dadurch an der Hand verletzt.

Die Ursache für das Verhalten der 46-Jährigen ist noch nicht bekannt. Drogen und Alkohol waren jedenfalls nicht im Spiel. Die 46-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.