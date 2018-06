Mannheim. (RNZ) Der Wetterbericht meint es gut mit dem Mannheimer Brückenlauf: Für den Startschuss am Samstagmorgen um 10 Uhr sind Sonnenschein und Temperaturen knapp unter 20 Grad angekündigt. Bis zu 500 Läufer können sich also für die zehn Kilometer lange Strecke entlang des Neckars auf perfekte Rahmenbedingungen freuen.

Start und Ziel des Brückenlaufs befinden sich auf dem Gelände des Polizei-Sportvereins Mannheim (PSV), der den Lauf bereits 20 Mal veranstaltet hat. Nach einer zweijährigen Pause in den Jahren 2015 und 2016 konnte der PSV die Veranstaltung mit der Unterstützung der Mannheimer Sporteventagentur M 3 wiederbeleben. "Wir freuen uns sehr, dass wir einer Traditionsveranstaltung wie dem Brückenlauf wieder auf die Beine helfen konnten. Es wäre schade, wenn die Mannheimer Laufszene auf eine solch wunderschöne Veranstaltung verzichten müsste", erklärt Christian Herbert, Geschäftsführer von M 3. Die Sportagentur veranstaltet neben dem Brückenlauf etwa auch den SRH Dämmer Marathon, die größte Breitensportveranstaltung der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Brückenlauf findet auf seiner Original-Strecke statt und ist zehn Kilometer lang. Vom PSV-Gelände im Pfeifferswörth führt der Weg entlang der Feudenheimer Straße, am Uniklinikum vorbei, bevor die Kurpfalzbrücke überquert wird. Auf der anderen Neckar-Seite führt die Strecke auf dem Uferweg vorbei am Theresienkrankenhaus und dem Fernmeldeturm. Anschließend laufen die Teilnehmer über die Riedbahn-Brücke, danach über die Schleuse Feudenheim und schließlich entlang des Neckarkanals, bis auf Höhe der Bundesstraße. Unterhalb dieser beginnt eine kleine Schlaufe in Richtung Feudenheim. Über die Spessartstraße, Neckarplatt und vorbei am PSV-Schützenhaus gelangen die Teilnehmer schließlich zurück auf das PSV-Gelände. Dort befindet sich der Zieleinlauf auf dem Kunstrasen-Fußballplatz.

Die Online-Anmeldung schloss bereits am Mittwoch. Nachmeldungen werden am Samstag, 21. April, vor Ort ab 8 Uhr möglich sein. Insgesamt liegen etwa 150 Nachmelde-Nummern bereit. Wenn diese vergriffen sind, ist keine Nachmeldung mehr möglich. Weil sich der Zehn-Kilometer-Lauf ideal als Form-Check für den SRH Dämmer Marathon am 12. Mai eignet, zahlen bereits zum SRH Dämmer Marathon angemeldete Läufer beim Brückenlauf weniger.

FiInfo: Alle Informationen zum Lauf im Internet unter www.brueckenlauf-mannheim.de.