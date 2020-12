In der Maimarkthalle entsteht das Spezialkreisimpfzentrum, auf dem Gelände die Fieberambulanz. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Bis zu 1500 Menschen – 120 pro Stunde – sollen im Mannheimer Impfzentrum gegen Covid-19 geimpft werden. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass sich Stadt und Land geeinigt haben, das Impfzentrum in der Maimarkthalle einzurichten. Es soll ein Spezialkreisimpfzentrum werden, eine Mischform aus einem Zentralen Impfzentrum des Landes und einem Kreisimpfzentrum in kommunaler Hand. "Das Land Baden-Württemberg trägt damit der besonderen Rolle Mannheims als Großstadt Rechnung", erklärte Stadtsprecher Ralf Walther.

Die Detailplanung befindet sich gerade in der Abstimmung. Noch ist nicht ganz klar, wann der Betrieb startet. Doch Walther erklärte, dass man bis zum 15. Dezember bereit sein könnte. "Das Impfzentrum wird von der Stadt Mannheim aufgebaut und betrieben im Auftrag des Landes", so Walther. "Die Impfungen werden von ortsansässigem medizinischen Personal durchgeführt." Neben dem Spezialkreisimpfzentrum entsteht zudem die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung.

Bis alle Mannheimer Bürger geimpft sind, wird aber wohl die erste Jahreshälfte ins Land gehen. Allerdings stehen schon einige Großveranstaltungen im Terminbuch der Mannheimer Ausstellungs GmbH, allen voran natürlich der Maimarkt, der vom 24. April bis 4. Mai stattfinden soll.

Doch Geschäftsführer Jan Goschmann bleibt gelassen: "Der Maimarkt mit Spezialkreisimpfzentrum in der Halle funktioniert." Deutschlands größte Regionalmesse werde im kommenden Jahr sowieso anders als sonst und coronabedingt eine Nummer kleiner stattfinden. "Wir können auf die Halle verzichten", so Goschmann. "Über einen separaten Eingang können wir auch ohne Probleme 120 Menschen pro Stunde zur Impfung schleusen."

Die Maimarkt-Vorbereitungen laufen bereits: Derzeit werden die Bodenplatten der Leichtbauhallen installiert. Genau dorthin könnten auch die Veranstaltungen ausweichen, die schon für die Maimarkthalle geplant sind. Beispielsweise das Techno-Festival Time Warp oder die Messe Jobs for Future. Man müsse noch mit den Veranstaltern klären, ob der Termin verschoben werde oder ob ein Ausweichquartier gewollt sei. Dabei komme es natürlich auch auf die Entwicklung der Pandemie und die geltenden Verordnungen an.

Bei den Planungen für das Spezialkreisimpfzentrum arbeiten Mannheimer Ausstellungs GmbH und Stadtverwaltung zusammen. "Wir wollen unseren Beitrag leisten", bekräftigt Jan Goschmann. Man biete auch gern Unterstützung beim Aufbau an, immerhin habe man Heimvorteil. "Das wird alles mit heißer Nadel gestrickt, da muss man flexibel reagieren können, und genau das ist unser Geschäft."