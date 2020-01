Mannheim. (pol/rl) Am Mittwochnachmittag wurden im Freiberger Ring mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Laut Polizeibericht wurden zwischen 14.30 und 16.55 Uhr die Außenscheibe des Schwimmbads, sowie fünf Glasscheiben am Bürgerservice Vogelstang beschädigt. Zudem wurde an einem unmittelbar danebenliegenden Anwesen ein Rohr abgerissen.

Info: Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0621/718490 an die Ermittler zu wenden.