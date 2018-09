Von Harald Berlinghof

Mannheim. Sprache ist eine komplizierte Angelegenheit. Wie Menschen mit ihr umgehen, hängt von vielen Faktoren ab. Vom Bildungsniveau, aber auch vom Medium, in dem die Sprache angewendet wird. Am Stammtisch sind andere Dinge erlaubt als in der kirchlichen Predigt. In der Familie wird derber gesprochen als im Seminar an der Uni. Im wissenschaftlichen Artikel sind andere Formulierungen gefragt als im Zeitungsbericht. Und im Internet, so scheinen manche Zeitgenossen zu glauben, kann man jede Zurückhaltung ablegen.

Im Netz findet eine verbale Enthemmung statt, die keine persönlichen, privaten und individuellen Schutzräume mehr anerkennt. Autoritäten verlieren ihren Respekt, Gutachter werden zu gekauften Knechten, der sogenannte gesunde Menschenverstand wendet sich gegen die Obrigkeit. Das Internet wird zum Hort der anonymen Beschimpfung und Beleidigung. Viele Politiker, aber auch andere im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehende Personen, können davon ein Lied singen.

Konstanze Marx. Foto: vaf

Auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, der jetzt in einer Podiumsdiskussion in der Universität Mannheim zum Thema "Hass und Intoleranz in der politischen Debatte" auftrat. Weitere Teilnehmer der zunächst auf drei Veranstaltungen geplanten Reihe waren die Sprachwissenschaftlerin Professor Constanze Marx und der Politikwissenschaftler Professor Rüdiger Schmitt-Beck. Rektor Ernst-Ludwig von Thadden sprach in seiner Eingangsrede von einer degenerierten Diskussionskultur, die sich in der sogenannten Hate-Speech (Hass-Sprache) zeige. Der Oberbürgermeister nannte es eine "Verrohung in der Debatte". Rein subjektiv habe diese Verrohung in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. "Was früher die Ausnahme war, ist heute Alltag. Was gestern noch skandalös war, ist heute normal", schilderte er seine persönlichen Eindrücke. Der Versuch, einen Dialog zu führen, könne erfolgreich sein. Aber die Counterspeech (Gegenrede) auf Hass und Häme im Netz könne auch das Gegenteil bewirken. "Die rasche Eskalation ist typisch für das Internet", betonte Marx.

Kurz bedauerte, dass das deutsche Strafrecht und die Justiz zu defensiv agierten. Als die Grünen-Politikerin Renate Künast den Satz, "Man sollte Dich köpfen", lesen musste, sah die Staatsanwaltschaft darin eine zulässige Meinungsäußerung. "Da müsste man das Strafrecht strikter anwenden", so Kurz. Im Versuch, die Beteiligungsverfahren in der politischen Diskussion zu erweitern und die Hass-Verbreiter ins Boot zu holen, sieht er keine Erfolg versprechende Methode. Der Politikwissenschaftler Schmitt-Beck pflichtete ihm bei und erklärte, dass eine rein plebiszitäre Demokratie spürbare Nachteile bei der Toleranz gegenüber Minderheiten aufweise. Schmitt-Beck hatte 2017 eine repräsentative Befragung der Mannheimer Wahlberechtigten durchgeführt, mit der er feststellen wollte, welche Gruppe am häufigsten und am intensivsten negativ über Politik redet. Kirchgänger äußerten sich am positivsten. Und bei der Parteienorientierung sind es die Grünen und die Sozialdemokraten, die am positivsten Denken. Schlusslicht ist die AfD. Soziale Faktoren waren nur schwer auszumachen, aber wer sich benachteiligt fühlt, wer sich nicht beteiligt und wer politisch uninteressiert ist, motzt, schimpft und meckert öfter über Politik.

Das allgemeine Schimpfen im direkten Gespräch kann auch als gemeinschaftsbildendes Sozialverhalten interpretiert werden. Gemeinsam schimpfen macht glücklich und ist noch keine Hate-Speech.