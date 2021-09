Ein Mannheimer Uhu ist in der Auffangstation des Deutschen Falkenordens in Karlsdorf-Neuthard groß und fit geworden. Foto: zg

Mannheim (alb) Nichts war’s: Der aus der Konkordien-Kirche gerettete Uhu ist am Samstagabend nun doch nicht öffentlich am Bootshaus ausgewildert worden. Organisator und Hobby-Ornithologe Thomas Hornung musste den Termin wenige Stunden zuvor absagen. "Durch ein Missverständnis in der Auffangstation in Karlsdorf-Neuthard ist der Vogel mittags dort freigelassen worden", teilte der CDU-Stadtrat der RNZ in einer WhatsApp mit. "Meine Nerven!".

Der Greifvogel ist der erste nachweislich in der Mannheimer Innenstadt – auf dem Turm der Konkordienkirche – geschlüpfte Uhu, das einzig überlebende von drei Küken, das vom Mannheimer Naturschutzbeauftragten Gerhard Rietschel gerettet und in die Auffangstation gebracht worden war.

In der Region um Bruchsal genießt der Uhu nun hoffentlich seine neue Freiheit – wahrscheinlich an Felswänden, vielleicht auch wieder in einer Kirche, wer weiß. Zu seinen Leibspeisen gehören Ratten, Stadttauben und kranke Kaninchen. Die RNZ wünscht dem Uhu alles Gute!

Update: Sonntag, 5. September 2021, 20.15 Uhr

Uhu von der Konkordienkirche wurde ausgewildert

Mannheim. (alb) Ein Mannheimer Uhu ist in der Auffangstation des Deutschen Falkenordens in Karlsdorf-Neuthard groß und fit geworden. Er war im Frühjahr von Gerhard Rietschel, Naturschutzbeauftragter der Stadt, im Alter von nur 14 Tagen von der City Kirche Konkordien gerettet worden.

Der CDU-Stadtrat und Hobby-Ornithologe Thomas Hornung hat dafür gesorgt, dass der Uhu in Mannheim ausgewildert wird. "So gibt es die Chance, dass er hier ein Revier gründet und sein Ruf über den Dächern der Stadt erschallt", sagte er.

Die Auswilderung sollte diesem Samstag um 19 Uhr in Höhe des Bootshauses auf der Neckarwiese öffentlich stattfinden. Dabei sollten auch Spenden für die Auffangstation gesammelt werden. Allerdings wurde durch ein Missverständnis in der Station der Uhu versehentlich bereits vorher freigelassen.

Update: Samstag, 4. September 2021, 14.14 Uhr