Mannheim. (wit) Er hat nie bereut, dass er vor 35 Jahren Supertramp verließ. Warum auch? Heute, fast 50 Jahre nach der Gründung der legendären Band, steht Roger Hodgson in Mannheim auf der Rosengarten-Bühne und lässt die Legende wieder auferstehen - mit unvergessenen Songs, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt, wenn man sie einmal gehört hat. Sie stammen weitgehend aus seiner Feder.

Das sind sie wieder: Der "Logical Song", die "Sister Moonshine", das mitreißende "School" und natürlich auch der "Dreamer", der am Ende ordentlich abgeht. Allesamt authentisch und mitreißend wie eh und je; von Hodgson und seiner erstklassigen vierköpfigen Band locker und mit Begeisterung in perfektem Sound rübergebracht. Wer die Augen schließt, hört Supertramp so, wie sie damals klangen - mit einem modernen Touch, der dem Ganzen ein i-Tüpfelchen gibt. Alles Roger also!

Für das Publikum ist das die Offenbarung, mit der es eigentlich auch gerechnet hat. Praktisch vom ersten Ton an gehen die Arme hoch, alles swingt, wippt und wuppt nach Kräften. Lange vor dem Ende des über zweistündigen Konzerts sitzt keiner mehr, und viele stürmen zur Bühne - ganz so wie damals bei den legendären Supertramp-Konzerten vor vielen Jahren. Was gibt es schließlich Schöneres als gelebte Nostalgie? Die Begeisterung kennt kaum Grenzen, der Applaus ist so gigantisch, wie man ihn selbst im Rosengarten nicht all zu oft erlebt.

Das wiederum freut den mittlerweile 68-Jährigen Barden vorne auf der Bühne. Und das merkt man ihm auch an. Hodgson genießt es, lange und intensiv mit dem Publikum zu sprechen und dabei ein Loblied anzustimmen auf "Mannheim, diese wirklich wunderbare Stadt" - Applaus! Dass Musik wie Medizin ist, bräuchte er diesem Publikum gar nicht sagen. Tut er aber trotzdem - Wieder Applaus! "Wenn Euch die Musik nicht gefällt, dann verschränkt einfach die Arme", kokettiert er dann. Keine Sorge - das passiert nicht an diesem Abend.

Stattdessen gibt es einen Querschnitt durch das komplette Supertramp-Programm der frühen Jahre, geprägt von der unverwechselbaren, hohen Tenorstimme Hodgsons, die weder an Kraft noch an Intensität verloren hat - im Gegenteil. Der Mann scheint tatsächlich in der musikalischen Form seines Lebens zu sein. Neben der Stimme sucht auch das, was er an Gitarre und Keyboards abliefert, seines gleichen. So wird "Child of Vision" zu einem totalen Knaller.

Gemeinsam mit den beiden anderen Keyboardern der Band liefert sich Hodgson ein wahres Battle, aus dem das Publikum als Sieger hervorgeht - ein absoluter Ohrenschmaus. Da fallen die wenigen Nicht-Supertramp-Stücke wie "Death and a Zoo" oder "Lovers in the Wind" kaum ins Gewicht - auch wenn sie die einzigen Songs sind an diesem Abend, die deutlich weniger spannend klingen. Dafür wird "Fool’s Overture", an dem Hodgson nach eigener Aussage fünf Jahre gearbeitet hat, am Ende zu einem grandiosen Musik-Drama und zum perfekten Finale. Doch noch gefolgt von den total lockeren Zugaben "Give a little bit" und "It’s raining again".

Aus dann - vorbei - alle fix und fertig. Zumindest für diesen Abend: Mehr geht und mehr braucht es auch nicht. Aber dass Roger Hodgson mit seinem Supertram-Sound wieder zurückkehren wird in die Quadratestadt, ist so gut wie sicher. Der Mann ist noch lange nicht satt - und seine Fans sind es sowieso nicht.