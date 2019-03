Mannheim. (hab) Seit mehr als 100 Jahren verbindet die Tunnelstraße unter den Gleisen des Mannheimer Hauptbahnhofs hindurch die Innenstadt mit dem Stadtteil Lindenhof. Unter der Bezeichnung "Tunnelstraße" kennen aber nur die wenigsten Mannheimer die Auto-Unterführung. Im Volksmund heißt sie "Suezkanal". Manche behaupten, dass der Name auf den Erbauer des Suezkanals zurück geht, der mit dem Architekten der Mannheimer Unterführung bekannt war.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Straße von den Mannheimern ihren griffigen Namen bekam, weil sie häufig bei Rheinhochwasser oder bei Starkregenereignissen mangels funktionierender Entwässerung mit Wasser volllief und so unpassierbar wurde. Von oben betrachtet glich die Unterführung dann eher einem Schiffskanal, denn einer Straße.

Nichtsdestotrotz ist die Unterführung eine bedeutende Verkehrsader für Autos, Fahrradfahrer und auch Fußgänger. Jetzt plant die Deutsche Bahn allerdings einen Neubau der Gleisanlagen, die über den Suezkanal führen. Das Unternehmen will unter "rollendem Rad" arbeiten, also bei laufendem Zugverkehr. Der Suezkanal müsste dann für die Bauzeit gesperrt werden. Die Arbeiten sollen in der Zeit zwischen 2022 und 2024 durchgeführt werden. In diesen Zeitraum fällt auch die Bundesgartenschau 2023 in der Quadratestadt.

Das gefällt der Stadtverwaltung überhaupt nicht. Lärm, Absperrungen und Verkehrsbeschränkungen seien als erster Eindruck der Buga-Besucher nicht hinnehmbar. In der Sitzung eines Mannheimer Bezirksbeirats hatte die Deutsche Bahn erklärt, dass die Unterführung von Anfang 2022 an für Autos gesperrt werden müsse. Zwischen November 2022 und Oktober 2023 müssten sich aber auch Fußgänger und Radfahrer andere Wege suchen.

Oberbürgermeister Peter Kurz hat deshalb bereits schriftlich beim Konzern angefragt, ob eine Verschiebung der Arbeiten möglich sei. Oder ob eine Unterbrechung der Arbeiten während der Zeit der Bundesgartenschau denkbar sei. Offenbar hat der schriftliche Kontakt funktioniert, denn das Unternehmen hat Oberbürgermeister Peter Kurz ein Gespräch zu diesem Thema angeboten, wie von der Stadt zu hören ist.

Die Deutsche Bahn investiert kräftig in den Mannheimer Hauptbahnhof. Für den neuen Bahnsteig F und die Erneuerung einiger Gleisanlagen, die bereits 2017 zu einer Sperrung des Suezkanals führten, wurden 45,5 Millionen Euro ausgegeben. Auch die Stadt will in ihren Hauptbahnhof investieren. Auf der Südseite des Hauptbahnhofs gibt es Planungen, ein weiteres Portalgebäude mit Service- und Einzelhandelsflächen zu errichten. Dieser zukünftige "Lindenhofplatz" im Glücksteinquartier soll mit Café oder Bistro, Bäcker und Kiosk aufgewertet werden.

Ein Fahrrad-Abstellhaus der Mannheimer Parkhausbetriebe MPB soll die Park-and-Ride-Situation verbessern. Die Gesamtkosten für die Platzgestaltung und das Südportal sollen bei rund sechs Millionen Euro liegen. Davon übernimmt die Stadt 3,85 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für Anfang 2020 anvisiert. Die Bauzeit soll rund ein Jahr betragen.