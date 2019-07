Mannheim. (pol/mare) Dieser Fahrradfahrer wollte nicht nachgeben und sich Platz verschaffen. Und zwar auf aggressive Weise, wie die Polizei mitteilt.

Eine 19-jährige VW-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 19.45 Uhr von dem Parkplatz in die August-Kuhn-Straße einbiegen, als ihr ein Fahrradfahrer entgegenkam. Die Autofahrerin bremste ab, bis ihr Wagen stand. Doch der Radfahrer fuhr weiter auf das Auto zu, bis er knapp davor nach links auswich und vermutlich mit seinem Lenker am Außenspiegel der Beifahrerseite hängen blieb.

Als die 19-Jährige den Radfahrer auf die Schäden ansprach, wurde dieser aggressiv, drehte sich um und flüchtete über die August-Kuhn-Straße in Richtung Neuer Meßplatz. Die Autofahrerin konnte den Mann noch bis zur Erlenstraße verfolgen. Am VW wurden Beschädigungen am Außenspiel sowie am Kotflügel festgestellt.

Die 19-Jährige beschrieb den Fahrradfahrer wie folgt: etwa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, grau-schwarze Haare, er trug ein blaues Polo-Shirt mit weißer Schrift, eine grüne, knielange Hose und eine Sonnenbrille.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Telefon 0621/1744045 zu melden.