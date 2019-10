Mannheim. (dpa-lsw) Mit etwa 140 Beamten hat die Polizei im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West am Donnerstagabend Razzien durchgeführt. Vier Gaststätten in der Nähe des Neumarkts und der Mittelstraße seien durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Das Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung in der Neckarstadt-West im ist schlecht. Schmutz und Müll sowie der ruhende Verkehr werden als große Probleme dieses Stadtteils angesehen wird.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Polizei die Aktion "Sichere Neckarstadt" gestartet und wird dabei Fahndungs- und Kontrollaktionen durchführen. Dabei sollen sowohl Parkverstöße geahndet, als auch illegale Müllablagerungen oder Sozialleistungsbetrug bekämpft werden. Und natürlich sollen Straftäter zur Rechenschaft gezogen werden.

Bereits Anfang August 2019 wurden im Rahmen dieses Konzepts nach wochenlangen Ermittlungen drei Bulgaren aus Mannheim festgenommen, die mehrere Gaststätteneinbrüche begangen haben sollen, um Spielautomaten aufzubrechen. Am frühen Morgen des 4. August 2019 wurden sie auf frischer Tat nach einem Einbruch in eine Shisha-Bar in Leimen festgenommen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Diese Festnahme und die weiterführenden Erkenntnisse aus den Ermittlungen waren nun Anlass für die Polizei, am Donnerstag eine Razzia in mehreren Gaststätten in der Neckarstadt-West durchzuführen. Die drei Bulgaren hatten sich in diesem Umfeld bewegt oder die Gaststätten gezielt als Rückzugsort genutzt.

Um 19 Uhr begann die Razzia gleichzeitig in vier Gaststätten in der Mittelstraße, in der Lutherstraße und in der Langstraße. Die Polizei kontrollierte insgesamt 24 Menschen. Gegen Vier wird wegen des Verdachts der Geldwäsche, der Förderung der Prostitution, gegen das Arzneimittelgesetz (70 Tabletten Anabolika) und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben, ermittelt.

Darüber hinaus überprüften die Beamten am späten Abend eine weitere Gaststätte mit 18 Besuchern in der Langstraße. Gegen einen Besucher wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Marihuana und Kokain aufgenommen.

Ein Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beim Betreten der Gaststätte hatte der Mann noch Drogen geschluckt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Weitere Ergebnisse der Razzia: 20 Rechtsverstöße, darunter Verstöße gegen das Baurecht, das Jugendschutzgesetz, das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung, die Hygieneverordnung und das Landesnichtrauchergesetz. Eine der Gaststätten verstieß gegen die Allgemeinverfügung der Stadt im Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) in Gewerberäumen. Über Bußgelder und weitere Schritte wird die Stadtverwaltung entscheiden.

"Die Razzia am Donnerstagabend zeigt deutlich, wie wichtig solche Aktionen für die Sicherheit im öffentlichen Raum sind", erklärt ein Polizeisprecher. Weitere solcher Aktionen sind geplant.

Update: Freitag, 25. Oktober 2019, 8.14 Uhr