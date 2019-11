In mehreren Mannheimer Bädern werden städtische Schwimmkurse angeboten, so auch im Gartenhallenbad Neckarau. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die städtischen Schwimmkurse stehen hoch im Kurs. Es gibt viel mehr Anfragen als Plätze. Lange Schlangen vor den Hallenbadkassen am Anmeldetag waren die Konsequenz. Jetzt hat die Stadtverwaltung die Anmeldemodalitäten verändert: Im Zug der Digitalisierung können Schwimmkurs-Anmeldungen für das kommende Jahr nur noch über das Internet vorgenommen werden. Das hört sich nach einer bequemen Lösung an - wenn es geklappt hätte. Die Anmeldeplattform war so überlastet, dass sie crashte.

Von "Chaos" und "Frustration" spricht eine Frau, die sich per E-Mail an die RNZ gewandt hat. Sie habe aufgrund der Überlastung keinen Kurs buchen können, moniert sie. Und sie ist nicht allein. Bettina Öchsner, die ihre siebenjährige Tochter für einen Schwimmkurs für Fortgeschrittene im Gartenhallenbad Neckarau anmelden wollte, hatte auch kein Glück. "Nichts ging mehr", klagt sie.

"Die Vielzahl auch paralleler Anfragen führte das System an seine Leistungsgrenze. Wir arbeiten mit dem Softwarehersteller unter Hochdruck daran, für diese Teilleistung des Bürgerportals Abhilfe zu schaffen", erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Da es mit der Online-Anmeldung hapert, können Eltern ihre Kinder am Samstag, 9. November, wie gehabt bei den Hallenbädern, in denen die Kurse angeboten werden, an den Kassen anmelden. Allerdings gibt es nur noch wenig freie Plätze, denn einigen ist die Anmeldung über das Portal gelungen, bevor es zusammenbrach. "Die Nachfrage nach den Schwimmkursen ist immer sehr groß", erklärt Bettina Öchsner. "Man hätte sich doch denken können, dass es gleichzeitig sehr viele Zugriffe geben würde."

In der Tat habe man nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet, gibt der Stadtsprecher zu: "Dass in nur 30 Minuten 17.000 Anfragen für alle Kurskategorien eingehen würden, damit war angesichts der 685 buchbaren Plätze nicht zu rechnen." Die Stadt bietet drei Mal pro Jahr - im Januar, März und Oktober - Schwimmkurse in den Hallenbädern Neckarau, Waldhof, Vogelstang und dem Herschelbad in der Innenstadt an. Es gibt insgesamt 14 Aquakurse, acht Babyschwimmkurse, 14 Wassergewöhnungskurse sowie 31 Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch deshalb habe es an den Anmeldetagen immer lange Schlangen an den Bäderkassen gegeben, erzählt Bettina Öchsner. "Wenn man nicht ein bis zwei Stunden vor Anmeldebeginn da war, hatte man kaum Aussicht auf einen Platz."

Sie spricht aus Erfahrung, denn auch ihr älterer Sohn hat städtische Schwimmkurse besucht. "Damals war der Anmeldetag ein Werktag. Für mich als berufstätige Mutter war es nicht einfach, für die Anmeldung parat zu stehen." Seit diesem Jahr hat die Stadt den Anmeldetag auf Samstag gelegt und verschiedene Anmeldeuhrzeiten für die Kurse festgelegt - für Mütter wie Bettina Öchsner eine Erleichterung. Allerdings würde sie sich wünschen, dass mehr Kurse angeboten werden. "Es heißt, dass die Schwimmfähigkeit in der Gesellschaft immer mehr abnimmt, da müsste doch mit einem entsprechenden Kursangebot gegengesteuert werden." In Mannheim bietet nicht nur die Stadt, sondern auch Vereine und kommerzielle Anbieter Schwimmkurse an. "Zudem gibt es das Schwimmfix-Projekt, bei dem Übungsleiter im Rahmen des Grundschulschwimmens in der dritten Klasse Nichtschwimmern eine Wasservertrautheit vermitteln", so der Stadtsprecher.

Am Samstag um 10 Uhr startet die Anmeldung für die Aquakurse und das Babyschwimmen, ab 12 Uhr für Schwimm- und Wassergewöhnungskurse. "Ich kann mir schon lebhaft vorstellen, was sich vor den Schaltern abspielen wird", prophezeit die E-Mail-Schreiberin.