Mannheim-Neckarau. (pol/mare) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn ist es am Montagmorgen in Neckarau gekommen. Das berichtet die Polizei.

Bei dem Unfall zwischen einem niederländischen Sattelzug und der Straßenbahn gegen 10.30 Uhr in der Neckarauer Straße zwischen der Niederfeldstraße und der Lettestraße wurden insgesamt neun Personen verletzt. Davon erlitt der Fahrer des Sattelzuges schwere Verletzungen, er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert.

Durch den Zusammenprall entgleiste die Straßenbahn, die Neckarauer Straße ist derzeit während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Mannheim ist ebenfalls mit schwerem Gerät vor Ort im Einsatz.

Update: Montag, 29. Juni 2020, 12.44 Uhr