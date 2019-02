Mannheim. (pol/mare) Courage hat ein 59-jähriger Mann am Samstagmorgen bewiesen. Er eilte in der Regionalbahn einer 20-jährigen Frau zu Hilfe, die von ihrem Ex-Freund bedroht wurde. Das berichtet die Polizei.

An der Haltestelle Mannheim-Luzenberg war vorübergehend Endstation für die Regionalbahn. Der Grund: Ein aggressiver 21-Jähriger. Er hatte zuvor seine 20-jährige Ex-Freundin in den Zug verfolgt. Dort packte er sie am Arm und am Kragen, drückte sie ans Fenster und schüttete auch noch eine Dose Bier über sie.

Der 59-jährige Mann bekam dies mit - und schritt ein. Was ihm eine Drohung einbrachte: Der 21-Jährige drohte zunächst mit Worten. Der 59-Jährige ließ sich aber nicht einschüchtern, informierte über den Notrufknopf den Lokführer und forderte den aggressiven jungen Mann auf, die Bahn zu verlassen.

Der stieg zunächst auch aus, wollte dann aber doch schnell wieder zurück. Das verhinderte wiederum der 59-Jährige und stellte sich schützend vor die 20-Jährige, die der 21-Jährige weiter drangsalieren wollte. Er drohte dem mutigen Helfer nun Schläge an - doch es blieb bei der verbalen Bedrohung. Der 21-Jährige kam zur Vernunft und verschwand.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und Bedrohung gegen den jungen Mann aufgenommen. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens spricht die Bundespolizei dem couragierten 59-Jährigen Lob und Anerkennung aus.