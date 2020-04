Von Manfred Ofer

Mannheim. Zocken mit guten Gewissen. Geht das? Es geht! Eines der jüngsten Beispiele dafür liefert eine Gruppe von Studenten der Mannheimer Hochschule, die den "Corona-Clicker" erfunden haben. Im Rahmen eines "Hackathons", den die Bundesregierung im März ausgerufen hatte, haben die jungen Leute ein Online-Spiel ersonnen, bei dem man auf seinem Smartphone oder Computer nicht nur das fiese Virus symbolisch bekämpft, sondern gleichzeitig Spenden an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) tätigen kann.

Ein "Hackathon" ist eine Veranstaltung, bei der die Teilnehmer in einem überschaubaren Zeitrahmen Ideen ausarbeiten, um Soft- und Hardware zu entwickeln. Gerade jetzt, da die Corona-Pandemie das Land an seine Belastungsgrenzen bringt, sind kreative Lösungen besonders gefragt, die das tägliche Leben der Menschen erleichtern können. Unter dem Hashtag #wirvsvirus hatte die Bundesregierung vom 20. bis 22. März dazu eingeladen, solche Projekte in einem Wettkampf der Ideen vorzustellen.

Mit großem Erfolg, denn die Zahl der Teilnehmer ging förmlich durch die Decke. Innerhalb der dafür angesetzten 48 Stunden wurden in der ersten Phase des "Hackathons" mehr als 1500 Lösungen von mehr als 28.000 Menschen digital entwickelt. Das hat dazu geführt, dass in Deutschland der bislang größte "Hackathon" der Welt auf die Beine gestellt wurde. Teilnehmen konnte jeder, der Zeit, Lust und einen Internetzugang hatte.

In der Folge regnete es eine Menge unterschiedlicher Ideen. Einige Teilnehmer entwickelten zum Beispiel einen Online-Fragebogen, der Hausärzte und Hotlines entlasten und den Bürgern als Navigationshilfe dienen soll. Eine andere Gruppe hat eine digitale Plattform entwickelt, die es Gläubigen ermöglicht, den sozialen Kontakt zu ihrer Gemeinde aufrecht zu erhalten. Andere wiederum haben sich mit der Herstellung von medizinischem Equipment, wie zum Beispiel Beatmungsgeräten, beschäftigt.

Mannheimer Studenten, die sich durch die Hochschulgruppe "Think" kennen und sich dort mit dem Thema Start-ups beschäftigen, wählten einen spielerischen Weg, um sich zu engagieren. Ihr "Corona-Clicker" ist eine App, die nicht nur die Langeweile in der Quarantäne, sondern auch das Virus killen soll. Zunächst einmal auf dem Bildschirm. Die Aufgabe eines Spielers besteht darin, die Zahl der Infizierten durch einfaches Klicken zu reduzieren und im Idealfall auf Null zu bringen.

Dabei kann der Nutzer "PowerUps" erwerben, die nur durch eine direkte Spende an das DRK freigeschaltet werden können. Das funktioniert über sogenannte "Community-Achievements" auch als Gruppe. David Franken, der in der Gruppe für Marketing und Social Media verantwortlich ist, beschreibt den Hintergrund, der ihn und seine Freunde zum "Hackathon" gebracht hat. "Uns war langweilig in der Isolation", erinnert er sich lachend.

"Nachdem die Idee mit dem Online-Spiel Fahrt aufgenommen hatte, haben wir nach einer seriösen Spendenplattform und einem Programmierer gesucht, der die Aufgabe in nur 48 Stunden umsetzen konnte." Bei "betterplace.org" wurden sie in beiderlei Hinsicht fündig. Der Kontakt mit dem DRK wurde via Twitter hergestellt. "Wir hatten nicht zuallererst das Ziel, den Hackathon zu gewinnen", sagt Franken. "Wir wollten einen Beitrag leisten, um Menschen in der Krise zu helfen". Letzteres ist ihnen auf kreative Weise gelungen, denn die Zahlen lügen nicht: Nahezu 800 Euro sind bislang an Spenden für den Corona-Hilfsfonds des DRK zusammengekommen, und vielen Nutzern ihrer App haben sie ein Stück ersehnter Kurzweil verschafft. Und auch wenn es für den großen Wurf beim "Hackathon" nicht gereicht hat, ist das alles doch schon aller Ehren wert. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, denn die Gruppe will jetzt weitermachen und die App fortentwickeln.

Info: Spielen kann man den Corona-Clicker via www.corona-clicker.de.