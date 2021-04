Mannheim. (pol/lyd/lsw) Bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne ist in Mannheim eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei sollte der Sprengkörper noch am Donnerstag entschärft werden. Das Gebiet in einem Radius von 500 Meter (siehe Bild) war bis zum späten Nachmittag evakuiert worden, wie die Polizei mitteilte. Dort leben etwa 3000 Menschen.

Aufgrund der Situation sei ein Teil der Menschen nach der Arbeit gar nicht erst heimgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daher sei die Räumung des Gebiets relativ schnell gegangen. Zunächst war eine angrenzende Schule mit 25 Schülern im Stadtteil Käfertal geräumt worden, hieß es. Am Nachmittag hatten etwa 150 Polizeibeamte nach dem Fund mit der Evakuierung begonnen.

Die freigelegte Fliegerbombe wurde schließlich um 18.12 Uhr erfolgreich von den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft. Im Anschluss werde die Bombe fachmännisch entsorgt, hieß es laut Polizeiangaben. In diesem Zusammenhang sind die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr damit beendet.

Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr informieren die Anwohner zuvor über Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Ansprachen. Zudem war die L597 / Waldstraße für die Dauer der Einsatzmaßnahmen im Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 18.34 Uhr

