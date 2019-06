Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Nachdem er am frühen Samstagmorgen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Mercedes-Benz-Werks in Käfertal mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte, kehrte der Täter kurz danach an den Tatort zurück.

Eine Zeugin hatte zuvor mitbekommen, dass der 17-Jährige kurz nach 2 Uhr auf dem Parkplatz in der Oberen Riedstraße die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge abgetreten hatte. Als der verständigte Werksschutz eintraf, war der Jugendliche gerade dabei, die Scheibe eines SUV einzutreten. Als er die Sicherheitsleute sah, rannte er zu seinem Fahrrad und fuhr davon.

Vor Ort fanden die Werksschützer ein Mobiltelefon, dass der 17-Jährige offenbar verloren hatte. Da sie damit rechneten, dass er sein Handy vielleicht "vermissen" würde, blieben sie vor Ort.

Tatsächlich kam der Jugendliche wenig später zurück, um danach zu suchen. Die Mitarbeiter erwischten ihn und hielten ihn fest, bis die verständigte Polizei eintraf.

Ein Alkoholtest ergab, dass der 17-Jährige mehr als 1,1 Promille intus hatte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Besitzer weiterer beschädigter Fahrzeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/77769-0 melden.