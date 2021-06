Mannheim. (oka) Verkehrschaos auf dem Ring, Hupkonzert, lachende Menschen mit Italienflaggen, die Fußball-Gesänge schmettern – eigentlich alles normal für Mannheim, wenn Italien beim Eröffnungsspiel einer EM 3:0 gegen die Türkei gewinnt. Doch diese Normalität wird seit mehr als einem Jahr schmerzlich vermisst. Deshalb wird eine Spur ausgelassener gefeiert als sonst.

Schon kurz nach dem Abpfiff sind die ersten Hupen in der City zu hören. Und schon bald geht auf dem Friedrichring vor dem Wasserturm nichts mehr. Der Autokorso rollt mit lauten Gehupe durch die Innenstadt. Da die Fressgasse zwischen P1 und Q1 mittlerweile an Wochenenden nachts gesperrt ist, kann die klassische Route über die Kunststraße zurück zum Mannheimer Wahrzeichen nicht gefahren werden. Doch das stört die Tifosi nicht, irgendwie geht es in der City doch immer auf den Ring. Am Epizentrum Wasserturm regeln Polizisten den Verkehr, Mitarbeiter der RNV helfen, dass bei der Spontanparty die Straßenbahnen nicht stecken bleiben.

Am Wasserturm hat sich eine kleine Menschenmenge versammelt, winkt und schwenkt fleißig Flaggen. In weiser Voraussicht hat die Stadt schon mal die vorderen Rasenflächen und den Brunnen eingezäunt. Falls es doch zu überschwänglich wird. Doch alles bleibt friedlich. Vor allem junge Menschen säumen die Straßen und genießen einfach das bunte Treiben, einige machen Handyvideos. Denn dieser Autokorso ist nicht nur eine Fußball-Siegesfeier, es ist auch der Abschied von den vielen Corona-Einschränkungen, es ist die Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer. Schon lange wurde in Mannheim nicht mehr so ausgelassen gefeiert – es ist ein besonderer Moment. Den teilen auch die türkischen Fans, obwohl ihre Mannschaft verloren hat. Immer wieder sind im Autokorso auch türkische Flaggen zu sehen. Und wer weiß. "Es kann ja noch was gehen", sagt ein türkischer Fan im Hinblick auf die nächsten Gruppenspiele seines Teams. Dass in Mannheim in den nächsten Tagen "noch was geht", steht außer Frage – vielleicht ja am Dienstag, wenn Deutschland sein erstes Turnier bestreitet.