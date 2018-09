Mannheim-Innenstadt. (pol/van) Weil sie sich an der Haltstelle Kunsthalle beim Einsteigen in eine Straßenbahn angerempelt haben, hat ein Mann dem anderen am Dienstagabend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Das 27-jährige Opfer wollte gegen 22.10 Uhr in die Linie 5 einsteigen, als er mit dem Unbekannten zusammen gestoßen war. Im anschließenden Gespräch schlug der Begleiter des Unbekannten dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer entfernten sich anschließend von der Haltestelle.

Der eine Mann soll etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er hat blonde, kurze Haare, eine dünne Statur und trug ein rotes T-Shirt sowie einen Verband am linken Ellenbogen.

Die zweite Person soll ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er hat nach Angaben der Polizei dunkle, kurze Haare, einen Dreitagebart, einen dunklen Teint sowie einen "bulligen" Körperbau. Zur Zeit des Angriffs trug er dunkle, langärmlige Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-3310 an die Ermittler zu wenden.