Mannheim. (pol/red) Am Mittwochnachtmittag gegen 17.30 Uhr brach in einer Mühle der Schokoladenfabrik Olam Cocoa in der Neckarvorlandstraße ein Brand aus, der sich über die Rohrleitungen im Gebäude ausbreitete.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Brandexperten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dürfte das Feuer durch das Überhitzen eines Förderbandes entstanden sein, das Kakaopulver zur Mühle transportiert.

Durch diese große Hitze hatte sich offenbar Kakaopulver beziehungweise entstandener Kakaostaub entzündet und anschließend die Mühle in Brand gesetzt.

Die Löscharbeiten gstalteten sich schwierig und dauerten rund sechs Stunden an und waren kurz vor Mitternacht beendet. Die Feuerwehr war mit über 60 Mann im Einsatz

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000.- Euro geschätzt.

Zwei Mitarbeiter wurden zunächst wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht, waren aber schließlich unverletzt. Während der Maßnahmen musste die Polizei weiträumig absperren.

Update: 14. Juni 2018, 15.58 Uhr