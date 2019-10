Mannheim. (mao) Der Sommer verabschiedet sich gerade und mündet in die Tage, in denen der Herbstmarkt auf den Kapuzinerplanken seine Besucher willkommen heißt. Bereichert wird das Angebot wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Am 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, öffnen in der Innenstadt die Geschäfte ihre Türen. Die Organisatoren sorgen für ein breites Angebot. Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer der CRM-Center & Retail Management GmbH, die für das Quartier Q 6/Q 7 verantwortlich ist, kündigte ein rundes Programm an. Der verkaufsoffene Sonntag findet zum zweiten Mal in diesem Jahr statt, wobei wieder mehr als 200.000 Kunden aus der Metropolregion und darüber hinaus in Mannheim erwartet werden.

Wolfgang Miodek vom Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung sieht die Stadt für eine Veranstaltung dieser Größenordnung gut gerüstet: "Mannheim punktet mit einer guten Erreichbarkeit der Standorte durch den ÖPNV und mit rund 10.000 Parkplätzen im Innenstadtbereich". Ein Bonus für die Besucher aus nah und fern: Das Parkhaus unter H 6 stellt an diesem Tag kostenlos seine Stellplätze zur Verfügung.

Der Herbstmarkt wird bereits am Freitag, 4. Oktober, eröffnet. Gastronomen und Lebensmittelhändler servieren auf den Kapuzinerplanken bis zum 12. Oktober täglich von 11 bis 19 Uhr Genüsse aus aller Welt. Neben Wein, Schokolade, Wurst und Käsespätzle gibt es zum ersten Mal Fischspezialitäten aus dem hohen Norden. Aber auch Künstler, Floristen und Handwerker sind präsent. Was den Bummel durch die Geschäfte am Sonntag angeht, sind die Einzelhändler vorsichtig optimistisch.

"Vor dem Hintergrund, dass Geschäfte in den Innenstädten mit einer rückläufigen Kundenfrequenz unter der Woche leben müssen, haben sich die verkaufsoffenen Sonntage als erfolgreich erwiesen, weil sie einen immer größeren Umsatzanteil einnehmen", bemerkte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Die Aussicht auf ein abwechslungsreiches Shopping-Erlebnis an einem Tag, an dem eigentlich alle Läden dicht sind, lockt demnach immer mehr Kunden in die Quadrate. Die Organisatoren sind zudem bemüht, viele zusätzliche Angebote auf die Beine zu stellen. So wird es im Quartier Live-Musik, Wein- und Genussproben sowie Gewinnspiele für kleine und große Besucher geben. Unter anderem gibt es eine Seifenblasen-Werkstatt.

Eine "MarktMeile" quer durch die Quadrate erinnert an die Verleihung der Marktrechte an die Stadt vor mehr als 300 Jahren. Auf dem Paradeplatz findet ein großer Kunstmarkt statt. Die Reiss-Engelhorn-Museen verkaufen vor Ort und nur am Sonntag von 11 bis 14 Uhr Tickets zu Sonderpreisen für aktuelle Ausstellungen. Selbst wenn der Herbst den Regen bringen sollte, ist den Veranstaltern nicht bange, wie Wolfgang Miodek bemerkte: "Mannheim kann mit einer Fülle von Angeboten aufwarten, wofür es in der Region einen Spitzenplatz einnimmt". Dafür sorgen schon allein die vielen Cafés und Restaurants, die am Sonntag geöffnet haben.