Mannheim. (pol/mün) Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag eine Frau in Mannheim in eine Klinik eingeliefert werden. Sie war gegen 15.30 Uhr in einem Anwesen in der Neckarstadt-Ost mit einem Messer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei geht davon aus, dass ihr Ehemann die Tat begangen hat. Nach dem Verdächtigen wurde gefahndet und er konnte später festgenommen werden.

Die Hintergründe der Attacke in einem Wohnhaus in der Spelzenstraße sind noch unklar, so die Polizei in einer ersten Information für die Öffentlichkeit.

Auch über den Gesundheitszustand der Frau lägen noch keine Informationen vor.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.