Mannheim. (RNZ) Die Förderrichtlinien für Investitionsvorhaben in Kindertagesstätten von freien Träger, die der Mannheimer Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres beschlossen hat, müssen nach Meinung der CDU-Fraktion überprüft werden. Denn Kirchen und andere freie Träger bauen laut CDU-Fraktionssprecher Claudius Kranz Kindergartenplätze ab statt auf. "Als CDU-Fraktion stehen wir in Mannheim für den gebührenfreien Regelkindergarten. Diesem Ziel widerspricht ein Rückgang von Kindergartenplätzen."

Kirchen, die zurzeit in Mannheim Kindergärten sanieren oder neu bauen, würden keine zusätzlichen Betreuungsplätze schaffen, sondern sogar reduzieren, zeigt sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel besorgt. Für die Christdemokraten liegt das daran, dass die Stadt die Investitionsförderung drastisch zurückgefahren hat. "Das kann uns nicht zufriedenstellen. Denn wir brauchen mehr statt weniger Betreuungsplätze in Mannheim. Wenn wir als Stadt hier auf Anraten der Fachverwaltung einen Fehler gemacht haben, sollten wir das korrigieren. Deshalb wollen wir die neue Förderrichtlinie nochmals auf den Prüfstand stellen", so Löbel.

Zuvor galt für Kindertagesstätten eine Förderung analog dem Krippenausbauprogramm mit 90-prozentiger Förderquote inklusive Bundesmittel. Nach der neuen Regelung und inklusive des wieder gewährten Bundeszuschusses für Neubauten sind es nach CDU-Schätzungen jetzt 60 Prozent und weniger, je nach Projekt. Das bedeutet eine faktische Kürzung von bis zu 30 Prozent, und das bei ständig steigenden Baukosten. In einer Anfrage wendet sich nun die CDU-Gemeinderatsfraktion an die Stadtverwaltung und bittet um Auskunft über den Hintergrund zur damaligen Beschlussvorlage.

Der Bundestagsabgeordnete macht es an einem Beispiel deutlich: "Alles in allem kostet der Neubau einer Krippen-Gruppe etwa 720.000 Euro und der einer Kindergarten-Gruppe etwa 840.000 Euro. Dem stehen die vergangenes Jahr beschlossenen Fördersätze von 300.000 und 350.000 Euro gegenüber, also nicht einmal 50 Prozent. Zuzüglich Bundesförderung kommt man auf die genannten 55 bis 60 Prozent." Die geringe Förderquote für freie Träger ließe diese vor Projekten zurückschrecken, vermutet die CDU und erklärt, sie wisse von Trägern, die ihre Bauvorhaben sogar verschieben. "Die derzeitige Förderregelung verhindert den notwendigen Ausbau von Kindertagesstätten in Mannheim. Da müssen wir noch einmal ran", fordert Löbel.