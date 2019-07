Mannheim. (pol/mün) An der Mannheimer Neckarpromenade gibt es am Montagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz. In dem Hochhaus-Komplex Collini-Center in der Neckarstadt wurde gegen 6 Uhr Rauch entdeckt, der über einen Müllschacht ins Gebäude eindrang.

Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.