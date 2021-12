Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Nicht nur zu Weihnachten, sondern über das ganze Jahr kann man Schutzengel gut gebrauchen. Umso schöner, wenn diese für den guten Zweck fliegen. "Und ganz gleich, welcher Religion man angehört, ist es doch ein guter Gedanke, dass man einen unsichtbaren Begleiter und Beschützer an der Seite hat, der aufpasst, dass einem nichts geschieht", sagt Elke Krischke.

Als die Mannheimerin vor vielen Jahren bei einem Urlaub auf Sylt einen aus Treibholz gefertigten mittelgroßen Schutzengel sah, hätte sie ihn am liebsten sofort mitgenommen. Angesichts des stolzen Preises von 250 Euro meinte ihr Mann Werner damals: "Das mache ich selbst." Als Diplom-Ingenieur durchaus in der Lage, Skizzen zu fertigen und auch handwerklich begabt, hielt er Wort.

Mehr noch: Seither sind viele kleine und große Engel, mit goldenen, silbernen und kupferfarbenen Flügeln aus Metall ausgestattet, in stundenlanger Arbeit entstanden. Alle für den guten Zweck. "Wie viele wir verkauft haben, weiß ich nicht. Aber wir konnten in den vergangenen Jahren insgesamt 4600 Euro je zur Hälfte an die beiden Mannheimer Frauenhäuser spenden. 1600 Euro allein 2020", sagt Elke Krischke. Wichtig ist dem Ehepaar, dass mit dem Geld Dinge getan oder angeschafft werden, die den Kindern der dort betreuten Mütter zu Gute kommen.

Angeboten hatten die Krischkes ihre Engel sonst auf kleinen Weihnachtsmärkten oder Kulturveranstaltungen vor Ort. Dann kam Corona, und neue Vertriebswege mussten aufgetan werden, um die himmlische Idee publik zu machen. Elke Krischke suchte daher bereits im letzten Jahr den Kontakt zur lokalen Presse. "Mit sehr gutem Erfolg, und wir freuen uns, dass es auch diesmal möglich ist, unser Herzensprojekt auf diesem Weg zu präsentieren", sagt Werner Krischke, der mit seiner Frau im Stadtteil Pfingstberg lebt. Aus den Gesprächen im vergangenen Jahr wissen sie, dass eine Frau gleich eine ganze Engelschar in unterschiedlichen Größen zu den Nichten und Neffen in Italien auf die Reise schickte.

Aber auch große Figuren fanden ihre Abnehmer. Ein solches Deko-Objekt mit fast 80 Zentimeter hat Werner Krischke in diesem Jahr auf Wunsch aus einem Holzscheit geformt und mit Flügeln und Engelsschein aus Aluminium vervollständigt. Weil dieses Exemplar in den Außenbereich kommt, wurde sein Korpus wetterfest lasiert. Doch üblicherweise sind es die Engel zwischen 40 und 50 Zentimeter Größe für den Innenbereich sowie die 2,5 bis fünf Zentimeter großen Figürchen, die sich als Anhänger für Handtasche, Schlüssel oder Satteltasche eignen, die ihnen bevorzugt aus dem Haus fliegen.

Jedes Stück ist ein Unikat, das Werner Krischke aus Eichen-, Buchen-, Birken- und Zypressenholz mit Stichsäge und Feile, Bohrmaschine und Schmirgelpapier in Form bringt. Zuletzt wird der Korpus mit einer Glasscherbe glatt gezogen. Für die Flügel werden Messing, Aluminium, Edelstahl und Kupfer verwendet. Erstmals gibt es auch einige Engel, deren Körper etwas dunkler ist. "Ein Käufer aus dem letzten Jahr hat mir Holz von seinem Pflaumenbaum gebracht. Durch die braune Maserung sind besonders schöne Effekte entstanden", sagt er.

Ein Blick in die Werkstatt von Werner Krischke offenbart, dass er jederzeit Nachschub liefern kann. Skizzen mit verschiedenen Flügelvariationen hängen an der Wand, kleine und große Holzkorpusse warten darauf, den Feinschliff zu erhalten. Je nach Größe kostet ein Engel zwischen 20 und 200 Euro. "Jeder Cent wird gespendet. Weder Materialkosten und schon gar nicht die Arbeitszeit werden vom Verkaufserlös abgezogen", versichern die Krischkes und freuen sich über Kaufinteresse, das per Mail an w.krischke@t-online.de signalisiert werden kann.