Mannheim. (pol/mün) Einbrecher versuchten in der Nacht zu Dienstag vergeblich, an einem Getränkeautomaten in der Hochschule Mannheim in Neckarau Kasse zu machen. Sie schafften es einfach nicht, das Gerät aufzuhebeln, so die Polizei.

Die Ermittler rätseln nun süffisant, ob der Bruch schief ging, weil der Getränkeautomat so "massive Gegenwehr" geleistet habe - oder weil an ihm das Schild "Defekt" hing.

Letztendlich zogen die Täter ohne Beute vondannen - hinterließen aber einen Sachschaden von 1.000 Euro.

Jetzt untersuchen die Ermittler, ob dieser Einbruch mit denen in der Meerfeldstraße in der gleichen nacht zusammenhängt. Dort haben Unbekannte in einem Reha-Zentrum und einer Kaffeebar die Geldkassette eines Kaffeeautomaten und die Spardose der Angestellten entwendet. Außerdem ließen sie noch Hardware sowie Lebensmittel mitgehen. Der Schaden soll etwa 1.750 Euro betragen.

In der gleichen Nacht wurde noch versucht, in ein Kiosk in der Rennershofstraße im Lindenhof einzubrechen. Auch hier scheiterten der oder die Täter, weil sie die zweite Eingangstür des Kiosk nicht aufbrechen konnten. Es entstand nur Sachschaden.

Hinweise zu allen vier Einbrüchen nimmt unter der Rufnummer 0621/833970 das Polizeirevier Mannheim-Neckarau entgegen.