Mannheim. (pol/mare) Immer wieder kommt es zu Diebstählen aus Krankenzimmern. Das meldet die Polizei.

Zuletzt wurden demnach am Mittwochnachmittag in zwei Krankenhäusern in Mannheim unter anderem Geldbeutel, Tablets und Smartphones aus den Patientenzimmern entwendet. Die Polizei rät daher dringend davon ab, Wertgegenstände mit ins Krankenhaus zu nehmen. Alternativ sollten sie in der Klinik weggeschlossen werden.