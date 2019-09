Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Gefühlt seit einer Ewigkeit ist der kleine Turm des Collini Centers mit einen Gerüst und Netzen eingepackt. Im so genannten Büroturm befindet sich derzeit noch das Technische Rathaus. Doch im kommenden Jahr beziehen Bau- und Umweltdezernat den Neubau am Hauptbahnhof. Der Büroturm ist baufällig und muss für eine künftige Nutzung des städtischen Geländes weichen. So sehen es Architekten und Stadtplaner, die mit einem Investor entsprechende Wettbewerbsentwürfe bei der Stadt Mannheim eingereicht haben. Drei Entwürfe haben es in die engere Wahl geschafft. Sie wurden nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bei einem Workshop hatten Bürger die Möglichkeit, Anregungen einzubringen. Doch für die Bürgerbeteiligung gelten besondere Auflagen. Denn der nach EU-Recht durchgeführte wettbewerbliche Dialog hat strenge Regeln. Da sämtliche Entwürfe in den Fachgremien durchgängig anonym behandelt werden müssen, dürfen die drei vorausgewählten im laufenden Verfahren weder fotografiert noch im Detail beschrieben werden.

Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) wunderte es nicht, dass keiner der Wettbewerbsteilnehmer auf den Erhalt des Büroturms setzt. Zwar ließen die Ausschreibungskriterien auch eine Bestandssanierung zu. "Doch da der Schwerpunkt künftig auf Wohnen liegt, haben wir es mit einem ganz anderen Konzept zu tun", erklärte er. Die drei Entwürfe schlagen einen Mix aus Wohnen, Arbeiten, Gastronomie und Einzelhandel vor. Der Freiraum des Mini-Quartiers bekommt neue Wege und wird begrünt. Die Planer verteilen die Gebäude auf dem Baugrundstück allerdings unterschiedlich und arbeiten mit verschiedenen Höhen.

Die Vorgabe der Stadt, den Fußgängersteg als Verbindung zwischen Neckarstadt und Quadraten zu erhalten, wird ebenso erfüllt wie das Planen einer Kindertagesstätte. Ausgeschlossen für den Standort werden eine Tankstelle, großflächiger Einzelhandel und Hotellerie. Ein öffentliches Parkhaus soll es allerdings nicht mehr geben. Die Frage der privaten Stellplätze behandeln die Planer unterschiedlich. Der benachbarte Wohnturm, der sich in Privateigentum befindet, ist nicht tangiert.

Dessen Bewohner waren zahlreich zum Bürgerworkshop erschienen. Ihnen ist wichtig, dass von ihren Wohnungen aus der freie Blick auf den Neckar erhalten bleibt und künftige Gebäude keinen Schatten auf ihre Balkone werfen. "Welche Höhen dieser Standort maximal verträgt, ist zentrale und spannende Frage", so Quast und betonte, dass mit dem eingeleiteten Ausschreibungsverfahren das beste städtebauliche Konzept gesucht werde und nicht das, mit dem die Stadt den meisten Gewinn aus dem Grundstücksverkauf erzielen kann. Die Anwohner beschäftigt darüber hinaus der Erhalt des vorhandenen Baumbestands, die Öffnung zum Neckar hin sowie die Parkplatzsituation nach und während der Bauphase.

"Liegt eine Abrissstatik vor, damit angrenzende Gebäude nicht beschädigt werden", wollte ein Bürger wissen. Er bedauerte zudem, dass Wohn- und Büroturm, die im Zug der Neckaruferbebauung anlässlich der Bundesgartenschau 1975 entstanden sind, nicht unter Denkmalschutz gestellt werden und als Ensemble erhalten bleiben.

Die Workshop-Teilnehmer sollten mithilfe von ausgeteilten Stimmungszetteln mittels Smiley kundtun, ob sie die vorgeschlagene Bebauung als angemessen und die vorgeschlagene Nutzungen als die richtigen erachten und ob sie die Verbindung zwischen Stadt und Neckar als gestärkt sehen. Verbesserungsvorschläge konnten ebenfalls vermerkt werden.

"Die Fachgremien finden auch nicht alles toll und sehen noch Entwicklungspotenzial", erklärte Gregor Bäumle, der als freier Architekt und Stadtplaner das Verfahren begleitet und moderierte. Der Input aus der Bürgerschaft sei wichtig, betonte Bäumle. Die Preisrichter würden sich mit den Rückmeldungen beschäftigen und die Anregungen weitergeben, damit sie in ihre Entwürfe einfließen können. Im Januar wird die endgültige Vergabeempfehlung bekannt gegeben.

Dass es sich um eine schwierige Aufgabenstellung handelt, machte Jörg Aldinger deutlich. Der freie Architekt war als einer der Fachpreisrichter vor Ort, um Fragen zum möglichen Baukonzept zu beantworten und einen der Entwürfe näher zu erläutern. Die Planer müssen die Vorgaben der Stadt ebenso berücksichtigen wie die bestehende Nachbarschaft. Bei der Auswahl der favorisierten Entwürfe ging es den Fachgremien laut Aldinger darum, die besten Arbeiten mit unterschiedlichen Ansätzen zu finden. Dass keins der sieben eingereichten Konzepte den Erhalt des Technischen Rathauses vorsieht, wundert ihn nicht: "Die Belüftungs- und Belichtungssituation im Bestand ist schwierig."