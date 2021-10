Mannheim. (cab) Seit Sonntag ist Mannheim offiziell Buga-Stadt 2023. Am letzten Tag der Bundesgartenschau in Erfurt fiel der Startschuss. Und das soll man auch sehen. So hissten am Dienstag Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Buga 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach am Rathaus die Fahne der Mannheimer Bundesgartenschau, die am 14. April 2023 beginnt. Auch an den Bauzäunen um den Wasserturm am Friedrichsplatz wurden Buga-Banner aufgehängt.

Schnellbach sagte: "Die symbolische Staffelübergabe war der Meilenstein für uns." Dieser werde eine "enorme Kraft" entwickeln. Vor allem für die weiteren Vorbereitungen des Projekts. Die Bundesgartenschau wird an 178 Tagen auf über 100 Hektar Fläche im Luisenpark und auf dem Spinelli-Areal stattfinden, verbunden mit einer Seilbahn.