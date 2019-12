Mannheim. (pol/mün) Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahmen am Samstagabend gegen 22.40 Uhr zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren fest, die in einen Friseursalon in der Laurentiusstraße einbrechen wollten.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie das Duo die Glasscheibe der Eingangstür einschlug und verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung sah bei der Anfahrt zwei junge Männer, auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Die beiden ergriffen sofort die Flucht, konnten aber an der Ecke zur Mittelstraße vorläufig festgenommen werden, berichtet die Polizei.

Die Tatverdächtigen wurden mit zum Polizeirevier genommen. Nach derzeitigem Stand hatten sie nichts aus dem Salon gestohlen. Dennoch entstand Sachschaden, der derzeit nicht beziffert werden kann. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.