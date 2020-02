Mannheim. (pol/pne) Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hat sich am Freitagmorgen im Stadtteil Neckarau ereignet. Laut Polizei war ein 43-Jähriger kurz vor acht Uhr mit seinem Seat auf der Neckarauer Straße in Richtung Mannheim-Rheinau unterwegs.

In Höhe der Schulstraße wendete der Fahrer verbotenerweise über die Gleise, um anschließend stadteinwärts zu fahren. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die in Richtung Rheinau fuhr. Eine 22-Jährige, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Straßenbahn befand, wurde verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Seat war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis etwa neun Uhr gestört.