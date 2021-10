Hacer Dedekeloglu und ihr Sohn Mehmet leben in Mannheim. Erdogan Ölmeszses ist nach 22 Jahren wieder nach Anatolien zurückgekehrt, besucht seine Familie aber regelmäßig in Deutschland. Foto: Partner

Von Marco Partner

Mannheim. Sie kamen auf Zeit, manche blieben ein Leben lang. Am 30. Oktober 1961 wurde das Anwerbeabkommen mit der Türkei unterzeichnet. Der Alltag der ersten Gastarbeiter, es ist auch eine Geschichte der familiären Zerstreuung, ein Pendeln zwischen den Kulturen und eine stetige Suche nach Identifikation und Heimat. Erdogan Ölmeszses kam 1970 nach Deutschland, inzwischen lebt der 86-Jährige wieder in der Türkei. Seine Familie aber hat auch in Mannheim Wurzeln geschlagen. "Für mich ist es keine Frage, Deutschland ist meine erste Heimat geworden", sagt Tochter Hacer, deren Sohn Mehmet das Gymnasium besucht. Drei Generationen, drei Perspektiven: Wie nehmen sie ihre Familienbiografie wahr? Ein Besuch in Rheinau bei schwarzem Tee und türkischem Gebäck.

*

Erdogan Ölmeszses ist wieder da. Für ein paar Wochen ist er in seiner alten Heimat. Das Deutschsprechen hat er inzwischen fast verlernt, an die Ankunft vor nun 51 Jahren kann er sich aber noch gut erinnern: "Ein kalter März", erklärt er. In vielen Teilen Süddeutschlands lag noch Schnee. In Kirsehir, einer Kleinstadt in Anatolien, war es dagegen sonnig warm. Dort betrieb der gelernte Schneider ein eigenes Bekleidungsgeschäft. Doch die Lockrufe von Freunden, die als Arbeitsmigranten in Deutschland ihr Glück fanden, ließen ihn umdenken. Er packte seine Koffer, reiste mit dem Zug drei Tage lang bis nach Bayern, genauer gesagt nach Miltenberg in Unterfranken. Und musste erst einmal frieren.

"Fünf oder sechs Jahre nur", das hatte sich der damals 25-Jährige zum Ziel gesetzt. Doch es sollten deutlich mehr "deutsche Jahre" vergehen. In einer Textilfabrik für Männermode war die Arbeit zwar monotoner, dafür der Verdienst deutlich besser als zu Hause. Der türkische Traum von der starken D-Mark: Er barg auch Opfer. Seine Familie musste Erdogan in Kirsehir zurücklassen, nur im Sommer und ab und an im Winter kehrte er für ein paar Wochen nach Hause zurück. An der Telefonzelle warf er nach der Arbeit 5-Mark-Stücke in den Schlitz, um die Stimmen seiner Frau und Kinder zu hören. Wie oft? "Jeden Tag", sagt der Rentner und wirkt auch Jahrzehnte später ergriffen.

Mit einem Arbeitskollegen teilte er sich ein kleines Zimmer. In der Kantine und im Supermarkt musste sich der Muslim erst zurechtfinden. "Nix verstehen" und "kein Schweinefleisch" waren die ersten Wörter, die er lernte. Viele türkische Arbeitsmigranten waren in den 1970er-Jahren abgemagert, da sie fürchteten, doch irgendwie Fleisch vom verbotenen Tier von deutschen Köchen untergemogelt zu bekommen. Der Alltag als Gastarbeiter bedeutete für Erdogan Ölmeszses vor allem Familienentzug, Heimweh, Sehnsucht und Sparsamkeit. Dafür fielen die Besuche umso intensiver aus.

Tochter Hacer Dedekeloglu erinnert sich, dass ihr "fremder Papa" immer mitten in der Nacht nach Hause kam. "Mit Puppen, Schokolade oder auch mal einem Kassettenrekorder." Als Jüngste von sechs Geschwistern kannte sie ihren Vater kaum. Das änderte sich, als 1992 die Familie endlich nachkam. Als 13-Jährige hatte Hacer in der 7. Klasse der Hauptschule einen schweren Stand. "Ich habe mich geschämt, dass ich kein Deutsch spreche", erklärt sie. Deutsche Freundinnen hatte sie zunächst keine, dafür freundete sie sich mit einem Jugoslawen an, dem es ähnlich erging.

Mit den ersten Jobs verbesserten sich auch ihre Sprachkenntnisse. In einer Krankenhaus-Wäscherei wurde Hacer Abteilungsleiterin. Bis sie 2005 ihren künftigen Mann kennenlernte. Mustafa Dedekeloglu schwärmte geradezu von Mannheim, wo es eine türkische Community gibt, die sie vom idyllischen Städtchen am Main nicht kannte. 2006 heirateten sie und zogen auf die Hochstätt. Kurz darauf packte ihr Vater wieder die Koffer und kehrte nach 36 Jahren als Rentner mit seiner Frau nach Kirsehir zurück.

Für seine Tochter wurde Mannheim der Lebensmittelpunkt. Wenn ihre Brüder aus Miltenberg zu Besuch sind, gehen sie rund um den Marktplatz auf Shopping-Tour in die westliche Unterstadt, die mit ihren Baklava-Bäckereien, Döner-Läden und Modeboutiquen nicht umsonst "Klein-Istanbul" genannt wird. "Es gibt große Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation. Während viele der ersten Gastarbeiter wieder heimkehrten, sind wir Gastarbeiterkinder in Deutschland heimisch geworden", erklärt die 42-Jährige.

Als ihr erster Sohn Mehmet geboren wurde, fragte sie beim Kinderarzt, wie sie mit ihrem Kind sprechen soll. Die Muttersprache, empfahl der Doktor. Deutsch werde er im Kindergarten und der Grundschule schon lernen. Heute besucht der Zwölfjährige die 7. Klasse des Lessing-Gymnasiums, peilt das Abitur an und wächst zweisprachig auf. "In meiner Klasse sind bei 21 Schülern 16 Türken und nur zwei Deutsche", so Mehmet, der sich eher als Türke bezeichnet. Ein Leben in Anatolien zu führen, kann er sich aber kaum vorstellen.

Mit der heranwachsenden dritten und vierten Generation teilen manche Eltern die Sorge, dass ihre Heimatsprache nach und nach verloren geht. Mehmet aber spricht gern auf Türkisch über die Erinnerungen seines Großvaters. Im schulischen Erfolg seines Enkels erkennt Erdogan Ölmeszses, was er besser hätte machen können. Aber auch, dass seine Reise von einst nicht umsonst gewesen ist.