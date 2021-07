Von Olivia Kaiser

Mannheim. Autofahrer bekamen am Montag einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie in knapp einem Monat beim Verkehrsversuch erwartet, der unter anderem eine Unterbrechung der Kunststraße auf Höhe des Paradeplatzes beinhaltet. Gegen 11 Uhr huschten plötzlich aus allen Richtungen etwa 25 junge Menschen am Paradeplatz auf die Fahrbahn der Kunststraße.

Einige entrollten ein großes rosafarbenes Transparent mit der Aufschrift "Act Now" (Jetzt handeln) und stellten sich den verdutzten Autofahrern entgegen, die Richtung Wasserturm fahren wollten. Andere machten es sich auf der Straße gemütlich und schwenkten grüne Fahnen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Mannheimer Ortsgruppe von Extinction Rebellion blockierten die Kunststraße. Zwei Umweltschützer kletterten auf Masten und befestigten sich in luftiger Höhe. Eine Gruppe hatte einen Holz-SUV gebaut, in dem ein Aktivist mit einer Andi-Scheuer-Gesichtsmaske Platz nahm. Auf einem großen Plakat stand zu lesen "Carl Benz würde heute Lastenrad fahren".

Autofahrern, die auf der Kunststraße Richtung Wasserturm unterwegs waren, blieb nichts anderes übrig, als in Richtung Schloss abzubiegen. Wer von dort kam und in die Kunststraße einbiegen wollte, musste wenden. Extinction Rebellion fordert eine autofreie Innenstadt und mehr Raum für den nicht motorisierten Verkehr. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden, damit so viele Menschen wie möglich auf das Auto verzichten können. Anwohnern soll die Durchfahrt jedoch gestattet werden. Bereits im vergangenen September hatte Extinction Rebellion die Augustaanlage blockiert, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die Polizei war recht schnell vor Ort und versuchte, die Versammlung aufzulösen. Zunächst ohne Erfolg: Die meisten Klimaschützerinnen und Klimaschützer blieben sitzen, stimmten Sprechparolen und Gesänge an. Viele Passanten blieben stehen und beobachteten die Aktion. Sie waren geteilter Meinung. Manche fanden es gut, dass junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Andere echauffierten sich über die Sitzblockade und forderten die Aktivisten auf, "erst mal arbeiten zu gehen."

Die Polizei regelte den Verkehr und verhielt sich ansonsten deeskalierend, suchte immer wieder das Gespräch mit den Demonstrantinnen und Demonstranten. Man habe die Verhältnismäßigkeit wahren wollen, so ein Polizeisprecher. Nach mehrmaliger Ansprache wurden dann Platzverweise ausgesprochen und Personalien aufgenommen. Daraufhin beendeten einige die Blockade freiwillig, andere wurden laut einer Sprecherin von Extinction Rebellion von der Polizei weggetragen.

Da die beiden Männer an den Masten sich weigerten, herunterzukommen, wurde ein Drehleiterwagen der Feuerwehr angefordert. Die Kletterer seien zwar freiwillig in den Korb gestiegen, müssten aber die Kosten tragen, so der Polizeisprecher. Gegen 14 Uhr war die Kunststraße wieder befahrbar. Die Versammlungsbehörde der Stadt entscheidet nun, welches Nachspiel die Blockade für die Klimaschützer haben wird.

Update: Montag, 26. Juli 2021, 20.46 Uhr