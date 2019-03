Mannheim. (oka) Weil sie die Verträge zwischen der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP und Tom Bock bezüglich seines Kaufs von Flächen auf dem Konversionsgebiet Turley einsehen möchten, sprechen sich viele Stadträte für einen Ausschuss zur Akteneinsicht aus. Entsprechende Anträge wurden in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in den Ältestenrat verwiesen. Dieser tagt das nächste Mal am Dienstag, 9. April - die Sitzungen sind stets nicht öffentlich.

Jedoch ist fraglich, ob so die geforderte Transparenz überhaupt hergestellt werden kann. "Der Akteneinsichtsausschuss kann nach dem Gesetz nur die bei der Verwaltung vorhandenen Akten (der Gemeinde) einsehen", gab ein Stadtsprecher auf Anfrage der RNZ zu bedenken. "Dazu zählen nicht die Akten der MWSP. Die MWSP wird über einen - genau deshalb mit gemeinderätlichen Mitgliedern besetzten - Aufsichtsrat der Gesellschaft kontrolliert."

Der Sprecher betonte aber, die Verwaltung wolle die Zeit bis zum 9. April nutzen, um Fragen zu beantworten und Zusammenhänge darzustellen und "die über die gestrige Erklärung hinausgehende Sachinformation nicht erst nach dem 9. April vorzunehmen."