Mannheim. (pol/mare) Am Freitag gegen 9.50 Uhr verursachte ein 84-jähriger Mercedes Benz Fahrer in der Elsa-Brändström-Straße in Mannheim einen Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei unter anderem drei Fahrzeuge demoliert.

Der 84-Jährige war mit seiner B-Klasse in Richtung Steinzeugstraße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen für kurze Zeit das Bewusstsein verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

Hier kollidierte er zunächst mit einem Baum, stieß danach gegen einen geparkten Mercedes, welcher durch den Aufprall auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert wurde. Zum Schluss stieß der 84-Jährige gegen einen Kleintransporter, der ursprünglich hinter dem weggeschleuderten Mercedes stand.

Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.