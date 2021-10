Mannheim. (pol/mare) Die 41-jährige Frau, die am Dienstagmorgen tot in ihrer Mannheimer Wohnung gefunden wurde, starb durch Gewalteinwirkung. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Eine am Mittwoch von der Rechtsmedizin Heidelberg durchgeführte Obduktion bestätigte demnach nun den Verdacht, dass die Frau durch Gewalteinwirkung starb. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die 41-Jährige erst kurz vor ihrem Auffinden verstorben ist.

Die Frau war gegen 9.45 Uhr tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße gefunden worden. Die Polizei war unmittelbar zuvor von einer Bekannten verständigt worden. Bereits nach dem Auffinden der Frau ergaben sich Hinweise, dass sie möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Die eingerichtete Sonderkommission Glocke erhofft sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem von Interesse sind folgende Fragen:

Wer hat am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr in der Gaußstraße und den angrenzenden Straßen - insbesondere der Kleinfeldstraße und des Kleinfeldstegs - verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben machen zu Fahrzeugen oder Personen, die sich in diesem Bereich aufgehalten oder verdächtig verhalten haben?

Zeugen können sich unter Telefon 0621/174-4444 melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen.

Update: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 11.11 Uhr

Mannheim. (alb) Eine 41-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus. Der Tatort deutet auf eine Beziehungstat hin. "Das ist eine Richtung, in die wir ermitteln", bestätigte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der RNZ. Allerdings gebe es noch keinen Verdächtigen.

Ebenso unklar sei bislang der Tathergang. Die Untersuchungen der Rechtsmedizin zur Ermittlung der genauen Todesumstände dauerten an. Das Polizeipräsidium Mannheim hat die 50-köpfige Sonderkommission "Glocke" eingerichtet. Der Name leitet sich von der Straße ab, in der das Mietshaus steht. Das ist die Gaußstraße, benannt nach dem Mathematiker und Physiker Johann Carl Friedrich Gauß, auf den die "Glockenkurve" in der Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückgeht.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen liegt aktuell bei der Sicherung und Auswertung von Spuren, die von Kriminaltechnikern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg vorgenommen werden. Aufgrund des noch offenen Tatgeschehens hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen, die sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0621 / 17 44 44 4 bei der Polizei melden können.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 19.14 Uhr

Mannheim. (pol/mare) Eine 41 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Mannheim gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Die Frau wurde demnach am Morgen tot in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt tot aufgefunden. Der Tathergang ist bislang noch unklar. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Todesumstände sind im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Tat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim eine 50-köpfige Sonderkommission "Glocke" eingerichtet. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ermittlungen liegt auf der Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg durchgeführt wird.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.