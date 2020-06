Mannheim. (pol/mün) Sie sollen als Drogendealer einen schwunghaften Handel betrieben haben. Jetzt wurden vier Männer von der Polizei gefasst. Wie Staatsanwaltschaft und Beamte mitteilen, wanderten sie nun ins Gefängnis.

Die vier Männer im Alter von 27, 31, 34 und 44 Jahren sollen Teil einer Gruppe gewesen sein, die seit mindestens Mitte des Jahres 2019 in Mannheim und Umgebung einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln - Kokain, Amphetamin und Marihuana - sowie Testosteron betrieben zu haben. Die Vier erwarben diverse Mengen und veräußerten sie meist in Kleinstmengen direkt weiter oder agierten als Lieferanten untereinander zum jeweiligen Weiterverkauf.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurden nach umfangreichen Recherchen der Ermittlungsgruppe Rauschgift am 23. Juni in einer konzertierten Aktion insgesamt 13 Wohnungen durchsucht, neun davon Mannheim, drei in Hessen und eine in Rheinland-Pfalz.

Die Ermittler stellten insgesamt 700 Gramm Marihuana, 400 Gramm Amphetamin und rund 7000 Euro Bargeld sicher. Zudem wurden eine Schreckschusswaffe, zwei Luftdruckwaffen und diverse Messer beschlagnahmt. Insgesamt sieben Personen wurden vorläufig festgenommen und Haftbefehle erwirkt.