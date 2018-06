Mannheim. (pol/rl) Weil er einen Mann mit einem Beil verletzt haben soll, sitzt ein 32-Jähriger derzeit in Haft. Der Mann soll am Montagabend gegen 21.30 Uhr in einer Tiefgarage in den K-Quadraten mit einem 33-Jährigen in Streit geraten sein. Zunächst schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Dann soll der 32-Jährige ein 20 Zentimeter langes Fleischerbeil aus dem Hosenbund gezogen und auf den anderen Mann eingeschlagen haben.

Der 33-Jährige erlitt tiefe Schnittwunden im Gesicht, an Armen und Brust sowie am Rücken. Der Verletzte konnte zunächst fliehen. An der Straßenbahn-Haltestelle "Abendakademie" trafen die beiden Männer jedoch wieder aufeinander. Hier soll der Tatverdächtige den 33-Jährigen mit dem Tode bedroht haben.

Der 32-Jährige wurde später im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.