Mannheim. (pol/rl) Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Julia Maria Ramona H.. Das junge Mädchen hätte am Dienstag, 10. März, in ihr Heim in Mannheim-Käfertal zurückkommen sollen, tauchte dort jedoch bisher nicht auf. Der Polizei sind derzeit keine konkreten Hinweise bekannt, wo sie sich aufhalten könnte oder warum sie verschwunden ist.

Die 13-jährige Julia Maria Ramona H. ist seit Dienstagabend, 10. März 2020, verschwunden. Foto: Polizei

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat seit dem Verschwinden der 13-Jährigen bereits umfangreich ermittelt, aber bisher keine Fortschritte erzielt, weshalb nun ein Suchaufruf veröffentlicht wird.

Julia Maria Ramona H. ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, wiegt etwa 55 Kilogramm, hat blonde schulterlange Haare mit einer Ponyfrisur. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie Jeans und eine schwarze Jacke.

Informationen zu einer möglichen Erkrankung bestehen nicht, auch gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, dass die 13-Jährige das Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Info: Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer: 0621/174-4444.