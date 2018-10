Mannheim/Heidelberg. (U.W.) Das Heidelberger Landgericht hat einen früheren Mannheimer Staatsanwalt zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Kammer befand den 66-Jährigen der Rechtsbeugung durch Unterlassen für schuldig. Wegen einer chronischen Erkrankung war der Beamte überfordert und hatte Akten liegen lassen. Dadurch kam es bei einer Revision zu einer rechtsstaatswidrigen Verzögerung.

Der Vorsitzende Richter Jochen Herkle warf der Mannheimer Anklagebehörde Versagen vor. So seien ab 2010 "Auffälligkeiten nach außen sichtbar geworden". Verteidiger Günter Urbanczyk, der den Angeklagten seit Jahrzehnten kennt, sprach von einer "großen persönlichen Tragik". Bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft sei die Überlastung seines Mandanten bekannt gewesen. Geschehen sei nichts, um ihn zu entlasten.

Der Angeklagte, der für Drogenkriminalität zuständig war, habe seine letzten Reserven mobilisiert, sagte der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines. So nahm er Akten mit nach Hause, die er nachts bearbeitete. Und das "in dem irrigen Glauben, er könne die Rückstände abbauen", so Pleines. Die chronische Überlastung habe die Erkrankung noch verschärft.

Eine Justizangestellte sagte: "Ihm wuchs die Arbeit über den Kopf." Der Staatsanwalt habe Akten nicht mehr gefunden. Mitarbeiter hätten sich über ihn lustig gemacht. Eine Staatsanwältin gab an, sie habe vor einigen Jahren eine schleichende Veränderung bei dem Angeklagten bemerkt. So habe der Mann Selbstgespräche geführt und gesungen.

Und: "Er kam mir sehr müde vor und ist am Schreibtisch mehr oder weniger eingeschlafen." Wegen der hohen Arbeitsbelastung habe man dem Kollegen einige Haftsachen abgenommen. Mit der Umstellung auf EDV habe dieser sich schwer getan. In dem Prozess gezeigte Fotos dokumentierten das Durcheinander in seinem Dienstzimmer. "Es war keine Systematik erkennbar", berichtete die Staatsanwältin.

Bei einer Durchsuchung des Büros im Februar 2016 fanden sich Jahrzehnte alte Urteile. Und Akten eines Drogenprozesses, in dem ein angeklagter Dealer Revision eingelegt hatte. Innerhalb einer Woche hätte der Staatsanwalt darauf eine Erklärung abgeben und die Akten an den BGH weiterleiten müssen.

Tatsächlich geschah 14 Monate nichts, bis die Dokumente in seinem Büro auftauchten. Der Vorsitzende Richter sprach von einem "schwerwiegenden Rechtsbruch" durch den Angeklagten. Dessen Steuerungsfähigkeit sei wegen seiner Erkrankung jedoch erheblich vermindert gewesen.

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil gegen den Dealer im Frühjahr 2016 auf. In einem zweiten Prozess wurde er zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen der rechtsstaatswidrigen Verzögerung wurden drei Monate der Haft für erledigt erklärt. Der Staatsanwalt wurde im Mai 2016 in den Ruhestand versetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Mannheimer Ankläger vor Gericht steht. Im März 2007 verurteilte das dortige Landgericht einen Juristen zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe - wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Strafvereitelung. Er hatte es unterlassen, Ermittlungen gegen einen Kinderschänder zu führen und Anklage zu erheben.