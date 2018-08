"Polizeibehörde" steht auf den Uniformjacken des Kommunalen Ordnungsdiensts. Die Mitarbeiter sind allerdings nur ergänzend tätig und ahnden Ordnungswidrigkeiten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei fallen. Archivbild: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Sie sind oft noch vor der Polizei da, wenn es brenzlig wird: die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts. Auf den ersten Blick wirken sie in ihren blauen Uniformen wie Polizeibeamte, sind es aber nicht. Der kommunale Ordnungsdienst wird bei Ordnungswidrigkeiten aktiv. Das reicht vom Maßregeln eines Radfahrers, der unerlaubterweise in der Mannheimer Fußgängerzone unterwegs ist, bis zum Eingreifen bei einer Schlägerei zwischen alkoholisierten Menschen am Paradeplatz.

Ganz ungefährlich ist der Job also nicht. Deshalb wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach die Ausrüstung und die personelle Ausstattung des Kommunalen Ordnungsdiensts in Mannheim im Gemeinderat diskutiert.

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) macht nun die Ausrüstung des städtischen Kommunalen Ordnungsdienstes erneut zum Thema und schlägt außerdem vor, einige Mitarbeiter im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats zu Wort kommen lassen. Er sei besorgt um die Sicherheit der städtischen Ordnungshüter: "Die Übergriffe nehmen scheinbar zu", erklärte Löbel.

Am vergangenen Freitag erst war in der Mannheimer Innenstadt ein Mann auf Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes losgegangen. "Wir müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter bestens ausgebildet und ausgerüstet sind. Dazu wäre es ratsam, wenn einige von ihnen im zuständigen städtischen Gremium ihre Erfahrungen und Erwartungen vortragen könnten."

Die CDU hatte bereits im vergangenen Jahr eine Reform gefordert. Die Stadt habe zwar den Kommunalen Ordnungsdienst in seiner Organisation verändert, aber in seiner Funktionalität nur wenig. Ein Ergebnis der Umstrukturierung ist die Aufteilung des Kommunalen Ordnungsdiensts in den "Allgemeinen Ordnungsdienst" (AOD) und den "Besonderen Ordnungsdienst" (BOD).

Die Mitarbeiter des AOD sind für die Verkehrsüberwachung zuständig. Sie stellen unter anderem Strafzettel für Falschparker aus oder gehen gegen Temposünder vor. Der BOD patrouilliert vor allem in Problemvierteln wie der Innenstadt und der Neckarstadt-West und übernimmt dort Kontrollaufgaben. Gemeinsam mit Polizeibeamten tun sie auch in dem Container am Paradeplatz Dienst, der allerdings gerade wegen Bauarbeiten vorübergehend weg ist.

Nach wie vor ist Nikolas Löbel aber unzufrieden mit der technischen Ausrüstung der städtischen Bediensteten: "Noch immer hat der Ordnungsdienst zum Beispiel keine Funkgeräte. Wenn etwas passiert, müssen die Mitarbeiter per Handy die Polizei anrufen, wie ein ganz normaler Bürger. Noch dazu mit alten Handys statt mit modernen Smartphones. Das kann so nicht bleiben", forderte Löbel.

Da die Mitarbeiter oft von den Bürgern als Sicherheitskräfte wahrgenommen würden, erwarteten die Bürger, dass ihnen unmittelbar geholfen werde", so Löbel. "Deshalb müssen wir im Gemeinderat nochmals über die Ausstattung sprechen."

Löbels Aussage, dass die Mitarbeiter keine Smartphones im Einsatz zur Verfügung gestellt bekommen, widersprach eine Stadtsprecherin auf RNZ-Nachfrage: "Alle unsere Ordnungsdienste sind mit modernen Smartphones ausgestattet. Diese Geräte dienen nicht nur als Kommunikations- und Dokumentationsmittel, sondern auch zur Fallerfassung von Ordnungswidrigkeiten mittels einer speziell dafür installierten App."

Zudem sei der "Besondere Ordnungsdienst" seit Mai mit Funk-Mietgeräten ausgestattet. Derzeit laufe eine Ausschreibung bezüglich zusätzlicher Funkausstattung. Zudem sind die Mitarbeiter mit Schutzwesten (seit 2015), Pfefferspray (seit 2016), Handschließen (seit 2017) und Einsatzstöcken (seit 2017) ausgestattet.

Leider komme es bei bestimmten Einsatzsituationen immer wieder zu Gewalt gegen die städtischen Ordnungshüter, erklärte die Sprecherin und präzisierte: "In der Regel spielen dabei Alkohol oder Drogen bei den Betroffenen eine entscheidende Rolle. Das war auch an dem angesprochenen Freitag der Fall.

Die Mitarbeitenden des BOD mussten die Landespolizei um Unterstützung bitten." Löbels Vorschlag, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung von ihren Erfahrungen berichten zu lassen, kommentierte die Stadtverwaltung nicht.