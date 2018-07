Mannheim. (RNZ) In beiden Tunnelröhren des Fahrlachtunnels finden von Sonntag, 15. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 16. September, Erneuerungsarbeiten statt. Beide Tunnelröhren sind abwechselnd einspurig mit Gegenverkehr befahrbar. Für die Ertüchtigung und Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung werden die Notgehwegbeläge und die Kabelschachtabdeckungen der inneren Notgehwege entlang der Mittelwand erneuert. Los geht es mit der Tunnelröhre Nord.

Diese wird vom 15. Juli bis 12. August erneuert und der Verkehr einspurig mit Gegenverkehr über die Süd-Röhre geführt. Am Sonntag, 12. August, wird die Sperrung umgebaut und die Arbeiten in der Tunnelröhre Süd starten. Diese sind bis Sonntag, 16. September, angesetzt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Neuhermsheim wird durch die Tunnelröhre Nord mit Gegenverkehr geführt. Im Anschluss ist der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen wieder uneingeschränkt befahrbar.

Straßentunnel sind besonders kritische Straßenabschnitte, die hohe Anforderungen an die Verkehrs- und Betriebssicherheit erfüllen müssen. Die Sicherheitsanforderungen wurden infolge einiger schwerer Tunnelunfälle in den letzten Jahren stetig erhöht und sind in den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT). Die Regelungen für die Sicherheitsanforderungen machen es notwendig, die Sicherheitsbeleuchtung im Fahrlachtunnel nachzurüsten.